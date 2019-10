Venäläistä jätehuoltoa: kaikki samaan säkkiin ja säkki metsään – jätteisiin hukkuva maa yrittää luoda kierrätyskulttuuria tyhjästä

Venäjä / Neuvostoliitto / Venäjä on ollut koko elinkaarensa ajan maailman ensimmäinen yhteisö, jossa " kierrätys " on toiminut jo kauan sitten !

Nimittäin , kun pienissäkin kylissä on varastettu naapurin kylästä tavaraa, niin varastamisen kierteen edetessä oli mahdollista, että jopa joka

kolmannella kerralla kun varastit, niin sait oman tavaran / esineen takaisin ! Tämä jos mikä on kierrätystä !!