Ukrainalainen matkustajakone putosi samana yönä ohjuksia ampuneessa Iranissa – ainakin 170 matkustajaa kyydissä, kaikki ilmeisesti kuolleet

Ukrainalainen matkustajakone ainakin 170 matkustajaa kyydissä joutui onnettomuuteen teknisten ongelmien takia pian noustuaan lentoon Teheranin Imam Khomeinin lentokentältä, kertoo Iranin virallinen uutistoimisto IRNA. Onnettomuus tapahtui varhain keskiviikkoaamuna.

Useimmat matkustajista Teheranista Kiovaan matkalla olleessa matkustajakoneessa ovat kuolleet, kertoo Iranin hätätilannelääkärien johtaja Pirhossein Koulivand uutiskanava CNN:n mukaan.



Pelastajat on lähetetty alueelle lentokentän lähellä. Ukraine International Airlinesin kone oli tyyppiä Boeing 737.



– Kone on tulessa, mutta olemme lähettäneet pelastusmiehistöt... ja voimme kyetä pelastamaan joitakin matkustajia, sanoi televisiolle Iranin pelastuspalveluiden tiedottaja Reza Jafarzadeh.



Myöhemmin hän sanoi koneen olevan niin pahasti tulessa, ettei pelastustoimiin ole päästy. Paikalla on 22 ambulanssia, neljä ambulanssibussia ja helikopteri.



Matkustajia koneessa on iranilaistiedon mukaan 170. FlightRadar24-seurantapalvelun mukaan kyseessä on lento PS 752. Lento oli matkalla Kiovaan. Uutistoimisto IRNA:n mukaan matkustajia olisi 180.



Toistaiseksi on epäselvää, onko onnettomuudella yhteyttä Iranin kiristyneeseen turvallisuustilanteeseen ja Iranin yöllä Irakin amerikkalaiskohteisiin ampumiin iskuihin ballistisilla ohjuksilla.