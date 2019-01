Tutkimus: Antarktiksen vuotuinen sulaminen on kuusinkertaistunut neljässä vuosikymmenessä – ennen pitkää luvassa merenpinnan nousu metreillä

Tutkijoiden mukaan erityisesti Itä-Antarktiksen sulamisnopeus on aiemmin arvioitu liian alhaiseksi. Professori: On erittäin tärkeää saada tietää, mitä siellä oikein tapahtuu.

Etelämantereen jäätikkö ei sittenkään ole säästynyt ilmaston lämpenemisen vaikutuksilta niin hyvin kuin on oletettu.

Eteläisen napajään vuosittainen sulaminen on kiihtynyt peräti kuusinkertaiseksi neljässä vuosikymmenessä. Muutos näkyy selvästi Itä-Antarktiksellakin, vaikka sen on aiemmin ajateltu säilyneen sulamiselta Länsi-Antarktista paremmin.

Hälyttäviä tietoja sisältävä tutkimus julkaistiin yhdysvaltalaisessa Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) -tiedejulkaisusarjassa.

Suurempien lukujen syynä Itä-Antarktiksen jää

Tutkijoiden mukaan Antarktiksen sulaminen on nostanut merenpintaa runsaat 13 millimetriä neljänkymmenen vuoden aikana.

– Se on vain jäävuoren huippu. Sulamisen jatkuessa odotettavissa on merenpinnan nousu useilla metreillä, sanoo tutkimusryhmän johtaja, Kalifornian yliopiston professori Eric Rignot.

Tällä hän viittaa kehitykseen, joka aiheutuu ilmaston lämmetessä nykyiseen tapaan.

Tutkijat arvioivat, että Antarktiksen jäätiköt kutistuivat 169 miljardilla tonnilla vuosina 1992-2017. Määrä on selvästi suurempi kuin aiempi arvio 109 tonnia.

Ero johtuu juuri Itä-Antarktiksen sulamista koskevista uusista tuloksista.

Syynä syvät ja lämpimät merivirrat

Erityisen kiireelliseksi tutkimuskohteeksi ryhmä mainitsee Antarktiksen Australian vastaisella reunalla sijaitsevan Wilkes Landin.

– On erittäin tärkeää saada selville, mitä siellä tapahtuu, toteaa Utrechtin yliopiston polaarimeteorologian professori Michiel van den Broeke.

Tutkijoiden mukaan kiihtyvä jääkato johtuu erityisesti niin sanotusta sirkumpolaarisesta syvän ja lämpimän meriveden virtauksesta varsinkin Antarktiksen itäosassa. Ilmiön odotetaan voimistuvan ilmaston lämmetessä.