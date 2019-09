Turkin presidentti Erdoğan uhkasi EU:ta pakolaisreitin avaamisella

Turkki suunnittelee palauttavansa miljoona ihmistä takaisin Syyriaan ja kaipaa siihen kansainvälistä tukea.

Turkki haluaa palauttaa noin miljoona Turkissa asuvaa pakolaista Pohjois-Syyriaan. Ellei se saa suunnitelmalleen tukea muilta mailta, Eurooppaa uhkaa uusi pakolaisaalto Turkin suunnasta, sanoi Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan torstaina Reutersin mukaan.

Turkki on vastaanottanut noin 3,6 miljoonaa Syyrian sotaa paennutta ihmistä. Turkki hallinnoi osia Pohjois-Syyriasta, jonne sen mukaan on palannut jo 350 000 syyrialaista. Turkki on perustamassa yhdessä Yhdysvaltojen kanssa Syyrian koillisosaan niin kutsuttua turvavyöhyketta, jonne voisi Erdoğanin mukaan muuttaa lisää syyrialaisia.

– Meidän tulisi perustaa turvavyöhyke jonne Turkki voisi rakentaa kaupunkeja nykyisten (Turkissa sijaitsevien) telttaleirien sijaan. Kuljetetaan heidät (syyrialaiset) turvavyöhykkeille sinne, Erdoğan sanoi pääkaupungissa Ankarassa pitämässään puheessa.

"Turkki jäi yksin"

Erdoğan sanoi Turkin kaipaavan tukea hankkeeseen. Hän paheksui puheessaan erityisesti Euroopan unionin jättäneen Turkin pakolaiskysymyksessä yksin.

– Joko tämä tapahtuu tai meidän täytyy avata portit. Enne huolehdi tästä taakasta enää yksin. Emme ole saaneet apua kansainväliseltä yhteisöltä, etenkään EU:lta, hän sanoi.

Turkki ja EU sopivat maaliskuussa 2016, että Turkki pysäyttäisi Eurooppaan tulevat siirtolaismassat EU:n rahoittaessa toimintaa miljardeilla euroilla.

Viime kuussa Turkin naapurimaahan Kreikkaan pyrkivien siirtolaisten määrä hyppäsi. Viikko sitten maahan saapui lyhyen ajan sisällä noin 650 ihmistä, kuten tapahtui myös vuoden 2016 pakolaiskriisissä.

– Tavoitteenamme on ainakin miljoonan syyrialaisen paluu turvavyöhykkeelle 450 kilometriä Turkin rajalta, Erdoğan sanoi.