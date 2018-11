Trump puhui keskustelustaan Suomen presidentin kanssa ja kertoi, miksi Suomessa maastopalot eivät ole suuri ongelma – "Suomessa käytetään aikaa haravointiin ja siivoamiseen"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump näyttää kehottavan omaa maataan ottamaan esimerkkiä Suomesta maastopalojen estämisessä. Trump otti asian esille vieraillessaan maastopalojen runtelemassa Kaliforniassa. Asiasta uutisoi muun muassa Newsweek.

Trump sanoi kuulleensa Suomen presidentiltä Suomen kyvystä estää maastopaloja. Trumpin mukaan Suomen presidentti oli kutsunut kansaansa "metsäkansaksi". Mitä ilmeisimmin Trump tarkoitti tasavallan presidentti Sauli Niinistöä, vaikka hän ei keskustelukumppaniaan nimennytkään.

– Hän sanoi, että he ovat metsäkansaa, ja he käyttävät paljon aikaa haravointiin ja siivoamiseen, Trump sanoi ja teki samalla siivoamista matkivia liikkeitä kädellään.

Yhdysvaltojen presidentti piti puheenvuorossaan Suomea likimain ongelmavapaana alueena maastopalojen suhteen.

– Eikä heillä ole ollenkaan ongelmia, Trump totesi.

Tai tietysti Suomessakin joskus on ongelmia.

– Kun sellainen on, se on erittäin pieni ongelma.

STT:n mukaan Suomen Washingtonin-suurlähetystöstä ei ole otettu kantaa siihen, ovatko presidentti Sauli Niinistö ja presidentti Donald Trump keskustelleet Suomen metsänhoidosta jossain yhteydessä.

Pahojen metsäpalojen tuhoamalla alueella vieraillut Trump sanoi, että metsien pohjakerroksista on pidettävä huolta. Hän myös totesi, että muut maat hoitavat asioita eri tavalla kuin Yhdysvallat.

Kalifornian paloissa on kuollut tiettävästi yli 70 ihmistä ja yli tuhat henkilöä on kateissa. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan.

Trump: "You gotta take care of the floors. You know the floors of the forest, very important... I was with the President of Finland... he called it a forest nation and they spent a lot of time on raking and cleaning and doing things and they don't have any problem." pic.twitter.com/cC8syQobdC