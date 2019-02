Trump aikoo valita ilmastonmuutoksen uhkaa selvittämään miehen, jonka mielestä lisääntyvä hiilidioksidi on hyväksi ilmastolle

Washington Postin mukaan Valkoinen talo perustaa paneelin tutkimaan, onko ilmastonmuutos uhka kansalliselle turvallisuudelle.

Presidentti Donald Trump on perustamassa paneelin tutkimaan, onko ilmastonmuutos uhkaksi Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle. Asiasta kertoi The Washington Post -lehti, joka on saanut käsiinsä asiaan liittyviä asiakirjoja.

Paneelin johtoon olisi tulossa kansallisen turvallisuuden neuvoston nousevien teknologioiden johtaja William Happer. Hän on fysiikan emeritusprofessori Princetonin yliopistosta ja hän on saanut julkisuutta väittämällä, että hiilidioksidin lisääntyminen ilmakehässä on vain hyvä asia.

Happerilla ei ole ilmastotieteilijän koulutusta. Vuonna 2017 hän sanoi, että ilmastonmuutoksen tutkimuksesta on tullut "kulttiliike".

Luvassa lieneekin jälleen uusi yritys Trumpin hallinnolta kiistää ilmastonmuutoksen vakavuus. Vain vajaat kolme viikkoa sitten tiedustelujohtaja Daniel Coats esitti arvion, että ilmastonmuutos on merkittävä turvallisuusuhka maailmanlaajuisesti.

Viime marraskuussa Trump torjui hallintonsa raportin, jonka mukaan ilmaston lämpeneminen on nopeutumassa ja että se on iso uhka Yhdysvaltain taloudelle. "En näe sitä", Trump totesi silloin.

Andrew Wheeler, Trumpin valinta ympäristönsuojelutoimisto EPA:n johtajaksi, sanoi viime kuussa, että hänestä ilmastonmuutos ei ole maailmanlaajuinen uhka.

"Pahimman mahdollisuuden skenaariot"

Trumpin alaiset virastot väittävät, että ilmastonmuutoksesta varoittavat raportit perustuvat pahimman mahdollisuuden skenaarioihin. Raporttien laatijat sanovat kuitenkin, että heidän ennusteensa perustuvat nykyään vallalla oleviin kehityskulkuihin.

Presidentti Barack Obaman kaudella vuonna 2014 puolustusministeriö Pentagon sanoi, että ilmastonmuutos on "välitön riski" kansalliselle turvallisuudelle. Ministeriö laati suunnitelmia muutokseen valmistautumiseksi, merenpinnan nousun varalta sekä muiden siihen liittyvien riskien takia.

Strategisten riskien neuvoston johtaja ja Ilmaston ja turvallisuuden keskuksen toinen perustaja Francesco Femia sanoi, että paneelin perustaminen näyttäisi olevan yritys vähätellä vallitsevaa konsensusta ilmastonmuutoksesta.

– Tämä on sama kuin jos perustettaisiin ydinaseiden leviämistä vastustava komitea ja sitä johtamaan valittaisiin joku, joka ei usko ydinaseiden olemassaoloon, Femia sanoi Washington Postille.

Trumpin hallinto perunut päästörajoituksia

Happer on tullut tunnetuksi ohjuspuolustukseen käytetyn laserteknologian kehittäjänä.

Vuonna 2016 Happer sanoi, että hiilidioksidi ei ole ilmansaaste.

– Yritämme parhaamme mukaan vastustaa myyttiä, että CO2 olisi vaarallinen saaste, hän sanoi.

– Meidän pitäisi kertoa tieteellinen totuus, että lisää CO2:ta on itse asiassa hyväksi maapallolle.

Trumpin hallinto on lisännyt kotimaista fossiilisten polttoaineiden tuotantoa ja alkanut perua kasvihuonekaasujen päästörajoituksia, jotka hyväksyttiin presidentti Obaman kaudella.

Presidentti julisti hiljattain kansallisen hätätilan saadakseen rakennetuksi muurin Meksikon vastaiselle rajalle maahanmuuttajien tulvaa torjumaan.

Republikaanien leirissä moni pitää hätätilan julistamista vaarallisena ennakkotapauksena. He uskovat, että tulevaisuudessa joku demokraattien leiristä valittu presidentti saattaisi Trumpin esimerkkiin vedoten määrätä kansallisen hätätilan ilmastomuutoksen takia. Moni johtava republikaani pitää Trumpin tavoin ilmastonmuutosta "suurena huijauksena".