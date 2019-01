The Guardian: Yhdysvaltain diplomaatteja Kuubassa piinanneiden mystisten äänihyökkäysten syypää saattaa olla sirittävä sirkka

Päänsärkyä ja pahoinvointia Yhdysvaltain diplomaateille Kuubassa aiheuttaneet "äänihyökkäykset" ovatkin ilmeisesti olleet sirkkojen sirinää, kertoo Guardian-lehti.

Yhdysvaltain Havannan-suurlähetystö puolitti väkensä vuonna 2017 sen jälkeen kun diplomaatit olivat valittaneet päänsärystä, pahoinvoinnista ja muista vaivoista kuultuaan jatkuvaa ääntä kodeissaan ja hotelleissaan.

Mystiset sairaudet johtivat siihen, että diplomaattien epäiltiin joutuneen akustisella aseella tehdyn hyökkäyksen kohteeksi. Selitys näytti todentuvan, kun uutistoimisto AP sai käsiinsä ääninäytteen asiasta.

Brittiläisten ja amerikkalaisten tutkijoiden tekemä tuore analyysi ääninäytteellä antaa kuitenkin ymmärtää, että jatkuvan sirinän lähde on toisaalla. Se on sirkka, jonka tieteellinen nimi on Anurogryllus celerinictus.

– Äänityksessä on ehdottomasti sirkka, joka kuuluu samaan ryhmään, sanoi Guardianille Fernando Montealegre-Zapata, Lincolnin yliopiston aistibiologian professori.

– Karibialaisen lajin kutsu on noin seitsemän kilohertsiä, ja se esitetään yleensä epätavallisen korkealla nopeudella, mikä antaa ihmiselle tunteen jatkuvasta terävästä täryäänteestä.

Sirkkauros kutsuu naaraita

Montealegre-Zapata kasvoi lapsena Etelä-Amerikassa, ja hänellä oli tapana kerätä samanlaisten lajien sirkkoja häkkiin kotiinsa. Eräänä yönä hän heräsi läpitunkevan terävään ääneen.

Yksi uroksista oli kutsumassa naaraita. Hän siirsi sirkan toiseen huoneeseen, mutta sen ääni kuului seinänkin läpi.

– Ei ole ihme, että kutsu häiritsee ihmisiä, jotka eivät ole tottuneet hyönteisten ääniin, hän sanoi.

Äänilähteen tunnistaminen ei tarkoita, etteikö jonkinlaista äänihyökkäystä olisi tapahtunut. Mutta se asettaa kyseenalaiseksi diplomaattien väitteet heidän terveyttään horjuttaneista syistä. Heidän sairauksiensa syyt ovat yhä epäselvät.

Diplomaatteja tutkittiin Pennsylvanian yliopistossa viime maaliskuussa. Tutkijoiden mukaan he olivat kärsineet aivotärähdyksen kaltaisista vaivoista, mutta muut tutkijat kyseenalaistivat johtopäätökset.

Kaikki sairastuneet diplomaatit eivät olleet kuulleet epätavallisia ääniä. Kuvaukset äänistä myös vaihtelivat henkilöstä toiseen.

Ei ole siis mitenkään selvää, että sirkkaselitys olisi lopullinen. Osalla altistuneista lähetystön työntekijöistä on kerrottu havaitun aivojen rakenteellisia muutoksia ja jonkinasteisia aivovaurioita.

Tutkijat myös toteavat Guardianin jutussa, ettei tunneta tapauksia, joissa sirkkalajin äänet olisivat aiheuttaneet oireita ihmisille.

Myös mikroaaltoasetta on epäilty työntekijöiden outojen oireiden syyksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin pitävänsä Kuubaa vastuullisena epäillyistä hyökkäyksistä lähetystön väkeä vastaan.