Tällainen poliitikko on vahvoilla EU:n komission puheenjohtajaksi – Stubbin päihittänyt Manfred Weber on konservatiivi, insinööri ja katolilainen

Saksalainen Manfred Weber päihitti Alexander Stubbin EPP:n äänestyksessä.

Saksalainen Manfred Weber on keskusta-oikeistolaisen Euroopan kansanpuolueen (EPP) kärkiehdokas seuraavaksi EU:n komission puheenjohtajaksi. Hän voitti kisassa Suomen Alexander Stubbin.

Europuolueet ovat keskenään sopineet, että ensi toukokuussa pidettävien EU-vaalien suurimman puolueen kärkiehdokas on seuraava komission puheenjohtaja. EPP on puolestaan ollut pitkään EU-vaaleissa suosituin europuolue. Suomesta siihen kuuluvat kokoomus ja kristillisdemokraatit.

Weber on EPP.n ehdokkaana melko vahvoilla komission johtoon, vaikka esitys komission puheenjohtajasta tulee jäsenmaiden johtajien muodostamalta Eurooppa-neuvostolta eli huippukokoukselta. Tämä tuo oman mutkansa valintaprosessiin, sillä kärkiehdokasjärjestelmää myös vastustetaan.

Lisäksi EU:n parlamentin enemmistön oltava komission puheenjohtajan takana ja lopullinen valta valinnassa on kuitenkin EU:n parlamentilla. Varmaa Weberin valinta komission puheenjohtajaksi ei siis ole.

Weber on syntynyt vuonna 1972 Saksan Baijerissa sijaitsevassa Niederhatzkofenissa.

Weber on nykyisin EPP:n ryhmän puheenjohtaja EU:n parlamentissa, jossa hän on istunut vuodesta 2004 lähtien. Häntä on luonnehdittu konservatiiviseksi, hyväksi kuuntelijaksi ja yhteistyökykyiseksi poliitikoksi.

Weber on naimisissa. Hän pitää näkyvästi esillä roomalaiskatolilaista uskoaan. Koulutukseltaan Weber on insinööri. Hän on ollut asepalveluksessa panssarijääkärikomppaniassa.

Ennen poliitikon uraa Weber oli yrittäjä, joka oli mukana perustamassa kahta eri yritystä. Yritysten toiminta liittyi ympäristöasioihin, laadun varmistamiseen ja työturvallisuuteen.

Ahkera kirkossakävijä

Weber kertoo olevansa esimerkiksi ahkera kirkossakävijä, mikä osaltaan auttoi tekemään hänestä Suomessa kristillisdemokraattien ehdokkaan kärkiehdokaskisassa.

– Viikoittainen käynti kirkossa ei tunnu minusta velvollisuudelta. Ennemmin se on rikastuttava, henkinen kokemus. Kristinusko rikastuttaa elämääni, tuo jatkuvuutta ja vakautta yhä nopeatempoisemmassa maailmassa. Aiemmin vietin säännöllisesti aikaa luostareissa vaaliakseni hengellisyyttä, Weber kirjoittaa kotisivuillaan.

Politiikassa Weberin sydäntä lähellä ovat myös hänen kotiseutunsa Baijerin asiat. Weber on korostanut, että hän seuraa tarkasti sitä, miten EU:n lainsäädäntö vaikuttaa Baijerissa.

Kärkiehdokaskampanjassaan Weber on korostanut muun muassa sitä, että kaikkien kanssa on pystyttävä keskustelemaan, myös unkarilaisen Fidesz-puolueen kaltaisen populistiryhmän. Unkarissa Fidesz kuuluu toistaiseksi EPP:hen.