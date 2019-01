Taliban ja USA ottivat askeleen lähemmäksi rauhaa – äärijärjestö ei vielä ole istunut samaan pöytään Afganistanin hallinnon kanssa

Donald Trump on luvannut, että Yhdysvallat vetäytyy Afganistanista. Äärijärjestö Taliban on eri medialähteiden mukaan luvannut työskennellä eri terroristijärjestöjä vastaan.

Yhdysvallat ja Taliban ovat ottaneet askelia lähemmäs rauhansopimusta, joka voisi päättää 17 vuotta kestäneen konfliktin Afganistanissa.

– Meillä on luonnos raameista, jota pitää täydentää ennen kuin siitä tulee sopimus, kertoi Yhdysvaltojen pääneuvottelija Zalmay Khalilzad The New York Times -lehdelle maanantaina. Yhdysvaltojen ulkoministeriö on vahvistanut BBC:lle lehden tietojen pitävän paikkaansa.

The New York Times -lehden ja CNN:n mukaan Taliban on muun muassa luvannut kitkevänsä terrori-iskuja valmistelevien tahojen toiminnan vastineeksi Yhdysvaltojen vetäytymisestä maasta.

Pattitilanne mahdollinen

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on luvannut, että maa vetäytyy Afganistanista.

Afganistanilaisen lähteen mukaan Taliban ei suostu aselepoon ilman Yhdysvaltojen sitoutumista täydelliseen vetäytymiseen maasta.

Yhdysvallat puolestaan asetti neuvotteluissa aselevon pysymisen ehdoksi vetäytymiselle, uutisoi CNN.

Yhdysvalloista neuvotteluihin osallistuneen vanhemman virkailijan mukaan Yhdysvallat on sitoutunut vetäytymään Afganistanista ja päättämään lähes kaksi vuosikymmentä kestäneen sodan.

Afganistanin hallinto vielä ulkona

Neuvotteluja on käyty Yhdysvaltain ja Talibanin kesken. Taliban ei ole huolinut mukaan Afganistanin hallitusta, jota se pitää Yhdysvaltain marionettina.

CNN:n lähteen mukaan Yhdysvallat ei etene vetäytymissuunnitelmissa ennen kuin Taliban istuu neuvottelupöytään Afganistanin hallinnon kanssa.

Yhdysvaltojen mukaan pysyvään poliittiseen ratkaisuun tarvitaan kaikki osapuolet.

Naisten asema voi heiketä

Vuosikymmeniä kestäneiden taisteluiden mahdollinen loppuminen on herättänyt ristiriitaisia tunteita. Väkivaltaisuudet ovat värittäneet maan arkea jo pitkään. Islamin äärimmäistä suuntaa edustavan Taliban-liikkeen iskuissa kuolee säännönmukaisesti kymmeniä ihmisiä. Talibanin arvioidaan hallitsevan noin puolta Afganistanin maa-alasta.

Toiveet taistelujen lakkaamisesta otetaan innolla vastaan, mutta Afganistanissa toimiva naisasiajärjestö pelkää, että naiset sivuutetaan rauhanneuvotteluissa täysin.

Afghan Women’s Networkin lakiosaston johtaja Robina Hamdard kertoo The New York Times -lehden haastattelussa uskovansa, että äärijärjestön julmuudet syvenevät entisestään, jos se saa lisää valtaa.

Yhdysvaltojen entinen Afganistanin-suurlähettiläs Ryan Crocker oli mukana perustamassa ensimmäistä Talibanin valtakauden jälkeistä hallintoa vuonna 2002. Hänen mukaansa tuolloin naisten ja tyttöjen oikeuksiin kiinnitettiin erityistä huomiota.

Crocker kertoo New York Timesille olevansa huolissaan naisten ja tyttöjen asemasta, oli Talibanin rooli mikä tahansa.

– Akuutti naisviha Afganistanissa ulottuu Talibania syvemmälle. Ilman Yhdysvaltojen vahvaa läsnäoloa alueella tilanne ei näytä kovin hyvältä afganistanilaisille naisille. He voivat tehdä heille mitä he haluavat, kun me lähdemme, Crocker sanoi.

Talibanit voivat hakea vallankahvaan

The New York Timesin mukaan rauhanneuvotteluissa on käynyt selväksi, että mahdollinen sovinto voidaan saavuttaa vain, jos valtaa jaetaan. Tämä voi lehden mukaan tarkoittaa sitä, että Talibanit saavat jalansijaa joko tietyillä alueilla, hallinnossa tai molemmissa.

Se voi tarkoittaa myös sitä, että Talibanin edustajat hakevat valtion virkoja – ja saattavat jopa voittaa.

Takana pitkät neuvottelut

Neuvottelurupeama oli nyt kuusi päivää. Se oli pisin ja vakavin yritys päättää 17 vuotta kestänyt verinen konflikti. Se alkoi, kun Yhdysvallat suisti Talibanin vallasta Afganistanissa syyskuun 11. päivän 2001 terrori-iskujen jälkeen. Terroristit pitivät Osama bin-Ladenin johdolla majaa Talibanin suojeluksessa Afganistanissa.

Yhdysvaltain Qatar-delegaation johtaja Zalmay Khalizad tapaa tällä viikolla Afganistanin presidentin Ashraf Ghanin.

Yhdysvaltain ja Talibanin seuraava neuvottelukierros on Qatarissa kuukauden kuluttua.

Juttua päivitetty neuvotteluiden uusilla käänteillä. Lisätty tietoa naisten ja tyttöjen asemasta Afganistanissa.