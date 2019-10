Suomessa vieraillut rauhannobelisti auttaa sodassa raiskattuja naisia – nuorimmat raiskatut ovat olleet alle puolivuotiaita vauvoja ja vanhimmat yli 80-vuotiaita

Denis Mukwege

Syntynyt 1.3.1955.

Aloitti lastenlääkärinä Bukavussa, Itä-Kongossa.

Opiskeli naistentautien erikoislääkäriksi Angersin yliopistossa Ranskassa.

Sai Nobelin rauhanpalkinnon 2018. Toinen nobelisti oli ihmisoikeusaktivisti Nadia Murad, joka on Pohjois-Irakin jesidi.

EU:n Saharov-ihmisoikeuspalkinto 2014, YK:n ihmisoikeuspalkinto ja Olof Palme -palkinto 2008.

Mukwege yritettiin murhata 2012, henkivartija kuoli.

Kongon sota

Kuusi miljoonaa ihmistä on kuollut, 4–5 miljoonaa on sisäisinä pakolaisina ja satojatuhansia naisia on raiskattu.

Monimutkainen sotatila on jatkunut vuodesta 1987. Välillä on ollut rauhansopimuksia, mutta sotiminen on jatkunut. Ruandan vuoden 1994 kansanmurhan seurauksena maahan (silloin nimi Zaire) paenneet pakolaiset vaikuttivat sotaan.

Sotimassa useita aseellisia ryhmiä, joilla suhteita naapurimaihin.

Itä–Kongon arvokkaat mineraalit kuten tantaali, tina, volframi ja kulta houkuttavat sotilaallisia ryhmiä. Kaivoksissa käytetään lapsityövoimaa.