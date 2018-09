Saksassa räjähti jalostamolla, lähes 2000 evakuoitiin

Etelä-Saksassa lähellä Ingolstadtin kaupunkia sijaitsevalla Bayernoilin jalostamolla on tapahtunut räjähdys, jota on seurannut tulipalo. Poliisin mukaan kahdeksan ihmistä on loukkaantunut, heistä osa vakavasti.

Räjähdys tapahtui puoli kuudelta aamulla paikallista aikaa. Lähikaupungeista Vohburgista ja Irschingistä on evakuoitu noin 1 800 ihmistä. Viranomaisten mukaan uusia räjähdyksiä saattaa vielä tulla.

Paloa sammuttamassa on noin 200 pelastustyöntekijää.

Onnettomuuspaikka sijaitsee Tonava-joen rannalla. 20 kilometrin säteellä palopaikasta asuvia on pyydetty pitämään ovet ja ikkunat suljettuina savun vuoksi.

Paikallisen televisiokanavan mukaan räjähdyksen paineaallot tuntuivat useiden kilometrien päässä.

Bayernoil tuottaa bensiiniä, dieseliä ja lämmitysöljyä sekä bitumia. Yritys työllistää kahdessa kohteessaan Baijerissa vajaat 800 ihmistä.