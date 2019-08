Sään ääri-ilmiöiden ennustetaan lisääntyvän tulevaisuudessa – tutkijan mukaan käynnissä on poikkeuksellinen ilmastovuosi

Eihän tuo ole mitään jos ajanjakso on 1900-luvulta alkaen. Tai 20 vuotta.

On olemassa indikaattoreita jotka kertovat 1000 vuoden jaksosta, pitemmältäkin löytyy tietoa luonnosta. Ja lämpimämpiä jaksoja on ollut kuin viime vuosikymmenien aikaan. Sitten on taas tasaantunut eli viilennyt. On ollut jääkausikin mutta täälläpä tallustellaan hiekalla taas.

Luonto osaa tasata poikkeavuudet, on tehnyt niin aina. Ilmasto vaihtelee, normihommaa.

Ilmakehässä olevan hiilidioksidin merkitys on käytännössä nolla, se hajoaa alkutekijöihinsä viimeistään 20 vuodessa.

Eläinten puolesta säälittää nämä normaalit vaihtelut. On pakko lähteä liikkeelle ja sopeutua. Tai kadota kokonaan.