Ruotsalaisopiskelijan seisomaprotesti lentokoneessa keskeytti afganistanilaisen turvapaikanhakijan palautuslennon

Ruotsin Göteborgissa yhden opiskelijan seisomaprotesti esti maanantaina afganistanilaisen turvapaikanhakijan palauttamisen Kabuliin. Asiasta on uutisoinut muun muassa The Guardian.

Lehden mukaan Elin Ersson kertoo Facebook-sivuillaan olevansa Göteborgin yliopiston opiskelija. Hän on tiettävästi ostanut liput lennolle Göteborgista Turkkiin Istanbuliin sen jälkeen kun hän ja muut "turvapaikka-aktivistit" saivat tietää, että lennolla on myös Afganistaniin matkalla ollut, kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut mies, kertovat ruotsalaismediat.

Deutsche Wellen tietojen mukaan Ersson osallistui ennen koneeseen nousua Ruotsin turvapaikkapolitiikkaa vastustavaan mielenilmaukseen.

Ersson kuvasi tilanteesta myös livelähetyksen sosiaaliseen mediaan, jossa hän puhuu englanniksi ja selittää tilannetta.

Video on nähtävillä Erssonin Facebook-profiilissa ja sitä on katsottu yli 2,5 miljoonaa kertaa. Videolla Ersson saa osakseen sympatiaa ja vihamielisiä kommentteja lentokoneen matkustajilta.

Hän myös vastaa saamiinsa kommentteihin

– En halua, että mieheltä riistetään hänen elämänsä vain sen takia, että sinä et halua menettää lentoasi, Ersson sanoo videolla kanssamatkustajalle.

Lento ei voi lähteä, jos matkustaja seisoo

Hän kieltäytyy videolla toistuvasti istumasta alas ennen kuin Afganistaniin palautettava henkilö on poistettu koneesta. Lentokoneen henkilöstö pyytää Erssonia lopettamaan kuvaamisen toistuvasti.

– Teen mitä pystyn pelastaakseni ihmisen elämän. Lentäjä ei voi nousta ilmaan niin kauan kun seison. Haluan vain pysäyttää palauttamisen ja tottelen kaikkia sääntöjä. Tämä on täysin laillista, ja en ole tehnyt rikosta, Ersson sanoo videolla.

Tilanteesta tulistunut kanssamatkustaja yritti myös napata puhelimen Erssonin kädestä. Videolla Ersson perustelee toimiaan hänelle muun muassa sillä, että hänen mukaansa Afganistanissa ei ole turvallista ja että hän haluaa muuttaa ruotsalaista lainsäädäntöä.

– Ei ole oikein lähettää ihmisiä helvettiin, Ersson sanoo.

Lopulta kun turvapaikanhakija poistetaan koneesta, osa matkustajista antaa Erssonille aplodit.

The Guardian -lehden tietojen mukaan koneesta poistui afganistanilaisen turvapaikanhakijan lisäksi kolme turvamiestä ja Ersson.

Seurauksena voi olla sakkoja tai jopa vankilatuomio

Poliisi on Deutche Wellen mukaan huomauttanut, että lentäjän käskyjä noudattamatta jättämisestä voi seurata sakkoja tai jopa kuuden kuukauden vankilatuomio. Lehden saamien viranomaistietojen mukaan afganistanilainen turvapaikanhakija on nyt viranomaisten hallussa ja että hänet karkotetaan maasta, mutta tarkkaa ajankohtaa ei kerrottu.

Ruotsi jäädytti hetkellisesti palautusprosessin Afganistaniin tammikuussa Kabulissa sattuneen yli 100 hengen vaatineen pommi-iskun jälkeen, kertoo The Guardian. Paikallinen maahanmuuttovirasto on tämän jälkeen pysynyt kannassaan, jonka mukaan Afganistan on turvallinen maa ja antanut useille afganistanilaisille turvapaikanhakijoille kielteisiä päätöksiä.