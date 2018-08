Ruotsalainen maaherra kiittää Suomea avusta: "Teillä pitää olla erinomaisia palomiehiä, jotta he pystyvät tähän"

Ruotsia pahoissa maastopaloissa auttavat suomalaiset palomiehet saavat runsaasti kiitosta länsinaapurista. Ruotsin Gävleborgin läänin maaherran Per Billin mukaan kaikki paloalueen saama kansainvälinen apu on Ruotsille tärkeää, mutta suomalaiset ovat yllättäneet yhdellä erityisellä vahvuudellaan: heillä on erinomaista osaamista haastavan maaston sammuttamisesta.

– Suomalaisilta on tullut tähän mennessä parhaat ja tarkimmat analyysit maastosta. He ovat erittäin hyvin perillä siitä, mitä vaikea maasto vaatii ja sopeutuneet aina olosuhteisiin, maaherra kehuu.

Hän tietää, että myös Suomessa roihuaa maastopaloja ja hämmästelee, miten suomalaiset palomiehet repeävät niin kotimaan kuin naapurimaan palojen sammuttamiseen.

– Teillä pitää olla erinomaisia palomiehiä, jotta he pystyvät tähän.

Ruotsin Kriisinhallintakeskuksen viestintäpäällikön Marielle Korend Larssonin mukaan suomalaiset palomiehet muistetaan alueella erityisesti lauantaisen suorituksensa vuoksi.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen palomiehet sammuttivat lauantaina nopeasti leviävän ja aggressiivisen palon nopeasti. Palomiehet saapuivat Keski-Ruotsiin perjantai-iltana, ja heidät laitettiin lauantaina ensimmäisenä tehtävänään sammuttamaan hurjaa paloa.

– Suomalaisilta palomiehiltä on vaadittu hyvää fysiikkaa ja voimaa, jotta he ovat selvinneet sellaisesta tehtävästä, Larsson sanoo.

Hänen mukaansa suomalaisia palomiehiä kehutaan kriisinhallintakeskuksen leirissä myös työlleen omistautuneiksi.

– Heillä näyttää olevan todellinen halu auttaa Ruotsia.

Tähän mennessä 24 palomiestä Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta on ollut sammuttamassa Keski-Ruotsin maastopaloja. Ensimmäinen saattue on jo kotiutunut ja seuraava saapui apuun maanantaina illalla.

Uusien joukkojen tehtävänä on ollut varmistaa, etteivät aiemmin sammumaan saadut palot lähde enää leviämään.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen lisäksi Keski-Ruotsissa työskentelee suomalaisia palomiehiä Lapin ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksista.

– Me tulemme varmasti auttamaan teitä suomalaisia, jos teille tulee yhtä paha kriisi kuin meille, lupaa maaherra Per Bill.