Romaniassa osoitettiin jälleen mieltä hallitusta vastaan - protesteja järjestetty kolmena perättäisenä iltana

Romaniassa on osoitettu mieltä hallitusta vastaan jo kolmena perättäisenä iltana. Sunnuntai-illan mielenosoitus oli kuitenkin huomattavasti pienempi kuin aiempien päivien mielenosoitukset.

Mielenosoituksiin osallistui paikallismedian mukaan lauantaina jopa 80 000 ihmistä, jotka vaativat muun muassa vasemmistohallituksen eroa.

Hallituksen vastaisissa mielenosoituksissa on loukkaantunut yli 450 ihmistä, loukkaantuneista 30 on poliiseja. Lisäksi noin 30 ihmistä on pidätetty.

Poliisia on kritisoitu liiallisesta voimankäytöstä. Viranomaisten mukaan voimankäyttö on ollut vähäistä ja mielenosoittajien väkivaltaan suhteutettua.