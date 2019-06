Rinne: Suomi sai tavoitteitaan läpi EU-strategiassa – Hallituksen kärkiteemaksi nostetut ilmastokysymykset menivät silti mönkään

Se mikä on mielenkiintoista, on että on vaikeaa löytää konsensusta tai edes yhtä tutkimusta siitä, mitkä ovat ilmaston muutoksen potentiaaliset kustannukset.

Joku fiksu on heittänyt että on heittänyt, että ilmaston muutoksen estäminen maksaisi "€200-350 billion per year" seuraavat vuosikymmenet. Tällä hetkellä erinäisten luonnonkatastrofien kulut ovat olleet "€110 billion long-term average". Tuosta kun ottaa maanjäristykset ja tulivuoret pois, niin menee reippaasti alle sadan miljardin.

Jotenkin tuntuu hölmöltä että tähän ollaan ryhtymässä, kun perusteluna on "ääri-ilmiöt todennäköisesti lisääntyvät". Mun matikalla ne pitäisi ainakin nelinkertaistua, jolloin nuo toimet on perusteltuja. Ja mitä tulee merenpinnan nousuun, niin jos ei 50-100 vuoden aikana osata muuttaa pois tai tehdä tulvavalleja, kuten hollantilaiset, niin saa Darwini viedä ihan suosiolla.

Jotenkin maistuu enemmän uskonnolta koko puuha.