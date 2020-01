Prinssi Harry ja herttuatar Meghan luopuvat kuninkaallisista velvoitteistaan – aikovat viettää enemmän aikaa Pohjois-Amerikassa

Britanniassa prinssi Harry ja hänen puolisonsa Meghan Markle luopuvat kuninkaallisista velvoitteistaan. Asiasta kertoo Buckinghamin palatsi lausunnossaan ja pariskunta myös itse Instagramissa.

Pariskunta kertoo harkinneensa tilannettaan useiden kuukausien ajan. He vetäytyvät kuninkaallisen perheen ytimestä ja aikovat sanojensa mukaan olla taloudellisesti riippumattomia. Pariskunta keskittyy myös hyväntekeväisyyteen ja kertoo, että julkistaa asiasta uusia tietoja tulevaisuudessa.

Prinssi Harryn aiempia hyväntekeväisyyskohteita ovat olleet muun muassa sairaiden lasten ja vammaisten aseman, erityisesti vammautuneiden sotaveteraanien, parantamista tukevat pyrkimykset.

Meghan Markle on puolestaan ottanut kantaa muun muassa tasa-arvoasioihin ja naisten ja tyttöjen koulutuskysymyksiin. Prinssi Harry on viettänyt aikaa muun muassa eteläisessä Afrikassa hyväntekeväisyystyönsä parissa.

Prinssi Harry perheineen aikoo myös jatkossa viettää enemmän aikaa Pohjois-Amerikassa. He eivät tarkenna, mihin he siellä asettuvat ja kuinka paljon he siellä aikovat oleskella.

Pariskunta avioitui keväällä 2018 Windsorissa, ja heidän poikansa Archie Mountbatten-Windsor syntyi noin vuoden päästä häistä.

Harry ja Megan aikovat heikentää asemaansa brittihovissa – eivät halua olla kuluerä.

Prinssi Harry ja hänen vaimonsa ovat puhuneet avoimesti muun muassa julkisuuden raskaista paineista. Etenkin herttuatar Meghan on saanut osakseen paitsi ihailua myös voimakasta arvostelua, joka on aiheuttanut hänelle vaikeuksia.

Sopeutuminen kuninkaalliseen protokollaankaan ei ole aina ollut helppoa aiemmin itsenäistä elämää viettäneelle Meghanille.

Prinssi Harry on voimakkaasti puolustanut vaimoaan median hyökkäyksiä vastaan muun muassa tämän yksityisyyden turvaamiseksi.

Pariskunta ja heidän poikansa palasivat hiljattain usean viikon matkalta, jossa he viettivät aikaa muun muassa Kanadassa. Huomiota herätti, että pariskunta ei osallistunut muun kuninkaallisen perheen tavoin joulunviettoon Sandringhamin kartanossa, minne perhe kuningattaren johdolla kokoontui perinteiden mukaisesti.

Prinssi Harry on kruununperimysjärjestyksessä vasta kuudes, joten hänellä on jo lähtökohtaisesti mahdollisuus järjestää elämänsä vapaammin kuin isollaveljellään prinssi Williamilla, jonka odotetaan perivän kruunun isänsä, kruununprinssi Charlesin jälkeen.