Pehmoinen panda onkin ovela karhu – johtavat turvallisuusviranomaiset seuraavat Kiinan hybridikeinoja, mutta kiinalainen sijoitusraha kelpaa Suomelle

Suomen turvallisuuspolitiikan silmä katsoo Venäjään. Talouskurimuksessa nälkiintyneen Venäjän karhun takana kasvaa vaivihkaa painoluokkaa mahtavampi panda. Presidentti Sauli Niinistö lähtee delegaatioineen tapaamaan Kiinan presidentti Xi Jinpingiä maanantaina. Voiko kiinalaisen pandakarhun tassusta syödä?

Pandat Lumi ja Pyry saapuivat Ähtärin eläinpuistoon melko tarkalleen vuosi sitten. Kiinalainen eläinpariskunta on elänyt Suomessa leikillisesti sanottuna keisarillisen huolenpidon kohteena kahdeksan miljoonaa euroa maksaneessa pandatalossaan.

Pandat ovat osuva esimerkki pehmeästä kiinalaisesta diplomatiasta. Kiina määrää ehdot ja saa myönteistä julkisuutta. Valinnan osuminen Suomeen kertoo, ettei Suomi ole ainakaan Kiinan kovin kritisoija.

Kiinan ja Suomen hyvät yhteydet näkyvät korkeimmalla tasolla jo maanantaina, kun presidentti Sauli Niinistö tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin Pekingissä.

Tapaamisessa käsitellään muun muassa Suomen ja Kiinan suhteita ja suurvaltojen, kuten Yhdysvaltojen ja Kiinan tulehtuneita suhteita. Matkalle lähtee mukaan kauppa- ja kulttuuridelegaatio, johon kuuluvat ulkomaankauppaministeri Anne-Mari Virolainen (kok.) ja urheilu- ja kulttuuriministeri Sampo Terho (sin.)

Pandat on hyvä pitää mielessä, kun mietitään Suomeen suunnitteilla olevia Jäämeren rataa, arktista tietoliikennekaapelia ja Helsinki–Tallinna-rautatietunnelia.

Yhteistä näille miljardiluokan hankkeille on, että ne eivät välttämättä toteudu pelkästään suomalaisilla päätöksillä.

Tärkeä päätös hankkeiden kannalta tehdään muun muassa Kiinassa, jossa on rahaa ja ehkä myös motiivi sijoittaa sitä näihin hankkeisiin.

Kiina haluaa päästä käsiksi maailmanmarkkinoihin Jäämeren kautta. Euroopan unionin ja Kiinan lyhin lentoreitti tulee Helsinkiin.

Lyhin meriyhteys Kiinasta Eurooppaan kulkee Jäämerellä, jos ilmastonmuutos tekee merestä laivaliikenteelle sopivan. Tietoliikenne kulkee merikaapelia pitkin nopeimmin Jäämeren kautta.

Lännen Median lehdissä 28.2.2018 julkaistuun kyselyyn vastanneesta 101 kansanedustajasta lähes 60 prosenttia piti pandojen tuomista Ähtäriin myönteisenä asiana.

Kiinasta tuodut pandat ovat ihastuttaneet suomalaisia Ähtärin eläinpuistossa lähes vuoden.

Kriittisesti hankkeeseen suhtautuvat kansanedustajat olivat huolissaan lähinnä pandojen suojelusta. Vähemmälle huomiolle jäi se, että Kiina voi pyrkiä vaikuttamaan pandojen avulla. Tämän huolen nostivat esiin yksittäiset vasemmistoliiton, perussuomalaisten ja rkp:n kansanedustajat.

– Päädymme Kiinan aisankannattajaksi, kansanedustaja Jani Mäkelä (ps.) kiteytti tuolloin.

Mäkelä kertoo nyt, että kommentin taustalla oli huoli Kiinan taloudellisen vaikutusvallan kasvusta maailmalla.

– Esimerkiksi Afrikan unionin päämaja rakennettiin kiinalaisrahalla.

Kiinalaisinvestoinnit Suomeen eivät sinänsä ole Mäkelän mielestä huono asia. Raja pitää vetää kansallisomaisuuteen.

– Suomen malmivarat ja puhdas vesi eivät voi olla myytävänä, hän toteaa.

Kiinan kasvun ongelma on se, että Kiina ei ole demokratia. Kiinassa on vallalla kommunismin, kapitalismin ja totalitarismin sekoitus.

– Kiinan nousu suurimmaksi ei voi olla kenenkään toiveissa. Sen resurssit ovat toista luokkaa kuin Neuvostoliiton aikoinaan. Vain Yhdysvallat voi tehdä Kiinalle jotain, jos sekään, pohtii Mäkelä.

Kansanedustajan huoli ei sikäli ole aiheeton, että myös lukuisat suomalaiset johtavat turvallisuusviranomaiset ovat havahtuneet Kiinan hybridivaikuttamisen keinoihin ja alkaneet seurata ja valvoa niitä.

Kiina on lännen näkökulmasta hiljaisen arvoituksellinen maa. Samalla se ottaa hiipiviä askelia kohti maailman johtavan suurvallan asemaa.

Kiinan maailmanvalloitus ei tapahdu kuitenkaan pääasiassa aseiden vaan kaupan ja molemminpuolisen hyödyn keinoin.

Tällä hetkellä Kiina voikin näyttäytyä houkuttelevan vakaalta kumppanilta monen maan mielestä, kun Yhdysvaltoja johtaa äkkipikainen Donald Trump, ja Venäjän Vladimir Putin on romahduttanut sotaseikkailuillaan maan talouden.

Kiina ei ole sotilasmahtina heikko, vaikka painopiste ei ole sodassa. Sisällissodan jäljiltä Kiinasta irtaantunut Taiwan kiinnostaa Kiinaa yhä.

Kiina rahoittaa asevoimiaan vuosittain kolmasosalla siitä, mitä sotilaallisesti voimakkain maa Yhdysvallat. Venäjä käyttää rahaa vain kolmasosan Kiinaan nähden, kymmenesosan Yhdysvaltoihin verrattuna.

Kiina on käytännössä sotilaallisesti liittoutumaton. Sillä on virallinen liitto Pohjois-Korean kanssa, mutta tämä on pelkästään paperilla.

Kiina kuitenkin tekee sotilaallista yhteistyötä Venäjän kanssa. Se osallistui syksyllä Vostok-sotaharjoitukseen, mitä pidettiin Venäjällä merkittävänä. Kiinalaista laivastoa on nähty myös Itämeren harjoituksissa.

Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Elina Sinkkosen mukaan asetuotannon yhteistyö voisi ennakoida syvempää sotilaallista suhdetta. Venäjä on myynyt aseita Kiinalle, mutta nyt Kiinan oma asetuotanto on niin kehittynyttä, ettei sillä ole tarvetta merkittäviin ostoihin tulevaisuudessa.

– Se, etteivät välit Yhdysvaltojen kanssa ole lämpenemässä, ajaa Kiinaa ja Venäjää yhteen, Sinkkonen toteaa.

Venäjää kiinnostaa energian myynti Kiinaan, Kiinaa taas pääsy Venäjän loppumattomiin luonnonvaroihin.

Kiinan asevoimat eivät kuitenkaan ole Yhdysvaltojen veroiset vaikutusalueeltaan. Ne eivät pysty operoimaan ympäri maailmaa, sillä Kiina sai vasta rakennettua ensimmäisen oman lentotukialuksensa. Maa on kuitenkin lisännyt sotilaallista läsnäoloaan ulkomailla muun muassa hankkimalla eräänlaisen tukikohdan Afrikan sarvesta.

Teknologisesti Kiina on edistynyt. Kiinalla on kyber- ja avaruusvarustelujoukot. Armeijan edelleen käynnissä oleva laaja uudistus aloitettiin vuonna 2015, ja aseteollisuus on kehittynyt vahvasti.

Tuoreimpana osoituksena teknologisesta kyvystä on ensimmäinen ihmisen rakentama luotain, joka laskeutui Maasta katsottuna Kuun taakse. Kiina aikoo olla yksi merkittävimmistä avaruusvaltioista lähivuosikymmeninä.

Taiwanin Kiina aikoo ottaa vaikka voimakeinoin, mutta rauhallinen sulauttaminen sopisi Kiinalle parhaiten. Tähän asti Yhdysvallat on taannut Taiwanin koskemattomuuden sotilasmahdillaan, mutta läntinen suurvalta on Donald Trumpin johdolla arvaamaton.

– Kiinalla on oikeus voimankäyttöön Taiwanin saamiseksi haltuunsa, mutta yritämme rauhallista yhteen paluuta, sanoi presidentti Xi Jinping puheessaan vuodenvaihteen jälkeen.

Kiina on viime vuosina lisännyt laivastoharjoituksia ja uhittelua Taiwanin lähellä. Taiwan on kuitenkin Sinkkosen mukaan pitkän aikavälin tavoite, eikä mitään välttämättä tapahdu lähivuosina.

Kiina ja Venäjä ajattelevat internetistä samansuuntaisesti. Tiedon ei pidä olla vapaata vaan valtion valvomaa ja palomuuri muodostetaan maan rajalle. Kiinassa valvonta on tiukempi kuin Venäjällä, jossa ei vielä ole kansallista verkkoa.

Kiina valvoo kansalaisiaan maaseudulla linnuilta näyttävillä lennokeilla. Nämä lennokit matkivat lintujen liikkeitä niin taitavasti, etteivät edes toiset linnut erota niitä oikeista linnuista. Valvontakamerat ovat tavallisia kaupungeissa.

Lisäksi kansalaisille on tulossa eräänlainen pisteytysjärjestelmä. Hyvin pisteytetyt kansalaiset saavat etuja, huonosti pisteytettyjen oikeuksia rajataan. Kehitystyö on kesken, eikä järjestelmän lopullisesta sisällöstä vielä tiedetä.

– Pisteytysjärjestelmän hyviä puolia ovat puuttuminen ruoka- ja tuoteväärennöksiin ja ihmisten maksukyvyn arvioiminen, mutta pisteytyksen voi tulkita myös orwellilaisena teknodiktatuurina, sanoo Sinkkonen.

Pisteytyksen voi nähdä yhtenä presidentti Xi Jinpingin yhä tiukempaa valtaa kohti johtavan kehityksen ilmentymänä.

Kun puhutaan hybridivaikuttamisesta, suomalaiset turvallisuusviranomaiset joutuvat vahtimaan Kiinaa aivan kuin Venäjääkin.

Kiinalaisinvestoinnit voivat sisältää riskin vaikutusvallan luovuttamisesta. Edessä voi olla samanlaisia tapauksia kuin venäläisen Rosatomin sijoitus Fennovoiman ydinvoimalaan. Samainen Rosatom alkaa muuten valvoa Jäämeren koillisväylän mahdollista liikennettä Kiinan, Venäjän ja Euroopan välillä.

Kiina tekee myös maahankintoja ja vakoilee aktiivisesti. Esimerkkinä rajummista hybridikeinoista on Ruotsissa viime syksynä toteutettu propagandaoperaatio, jossa kiinalaismatkailija ei päässyt yöllä hotelliin ja aiheutti Ruotsin ja Kiinan välille diplomaattisen kiistan. Maat nokittelivat toisiaan ihmisoikeusloukkauksista.

Pehmeämpiä Kiinan vaikuttamiskeinoja ovat kulttuuri- ja opiskelijavaihto sekä pandat.

Hybridivaikuttamisen tarkoitus ei välttämättä ole aina vihamielinen eli kohdevaltiota hajottava kuten Venäjällä. Motiivi lienee edun saaminen Kiinalle.

Yksipuoluejärjestelmään perustuvan Kiinan johdon täytyy olla huolissaan toimivasta demokratiasta ainakin niin kauan, kun sitä ei ole Kiinassa. Vallankumouksen mahdollisuus piilee aina Kiinan vaurastuvan keskiluokan mielissä.

Kiinakin voi kääntyä sisäänpäin ja vähentää sijoituksia ulkomaille, jos poliittiset tuulet muuttuvat.

Nyt kiinalaisia huolestuttavat tutkija Elina Sinkkosen mukaan asumisen korkea hinta, väestön vanheneminen ja alhainen sosiaaliturva. Iso osa ei halua kauppasotaa Yhdysvaltoja vastaan, sillä Kiina hyötyy viennistä.

Kun presidentit Sauli Niinistö ja Xi Jinping tapaavat maanantaina, ehkä Xitä kiinnostaa kuulla, mitä kuuluu kiinalaiselle pandapariskunnalle Lumille ja Pyrylle Ähtärissä, kaukaisessa pohjolassa.

Kommentti: Suomi ymmärtää katsoa Kiinaan

Kirjoittaja on Lännen Median toimittaja Joonas Kuikka.

Suomen johto ja turvallisuusviranomaiset ovat hyvin hereillä Kiinan uudesta noususta.

Siitä kertoo se, että presidentti Sauli Niinistö on pitänyt säännöllisesti yhteyttä Kiinaan kuten muihinkin suurvaltoihin ja matkustaa taas tapaamaan presidentti Xi Jinpingiä. Edellisestä presidenttien kahdenkeskisestä tapaamisesta on alle kaksi vuotta.

Lisäksi Suomen johtavat turvallisuusviranomaiset ovat paljastaneet taustakeskusteluissa, että Kiinan hybridivaikuttamisen keinoja opiskellaan ja seurataan tarkasti. Syytä onkin, sillä Kiina on nousemassa kuluvan vuosisadan suurvallaksi.

Satoja vuosia sitten Kiinan keisari piti itseään koko maailman johtajana, kun eurooppalaiset löytöretkeilevät vasallit purjehtivat laivoineen hänen vastaanotolleen. Eurooppalaiset eivät siirtomaa-aikaan jakaneet samaa käsitystä, mutta Kiinan mieli ei ole noista ajoista muuttunut.

Ikivanhojen dynastioiden jatkumona Kiina on yksi maailman vanhimmista kulttuureista ja yhtäjaksoisista valtioista lähes 4 000 vuoden historiallaan.

Suurimman osan ihmiskunnan historiasta Kiina on ollut suurin ja vahvin valtio, vaikka sitä eurooppalaisesta näkökulmasta ei aina osata hahmottaa.

Nyt Kiina on maailman suurin valtio väestöltään. Kiinasta on tätä vauhtia tulossa maailman suurin myös taloudellisesti.

Peruskiinalainen ei pelkää työtä ja tyytyy vähään. Mentaliteetti on erilainen kuin länsimaissa, joiden tarina on hajonnut miljooniksi palasiksi ja yksilö tulee ennen yhteisöä.

Kiinan vaikutusvalta ulottuu laajemmalle kuin haluamme myöntää. Se voi olla esikuva niille valtioille ja valtaapitäville, jotka haluavat pitää kiinni eduistaan ja näkevät länsimaisen vapauden menneen liian pitkälle.

Kiinan pimeä puoli ilmenee toisinajattelijoiden vainona ja vankien kuolemanrangaistuksina.

Jos Kiina nousee suurimmaksi ja alkaa muokata maailmaa, miten käy vapaudelle? Joudummeko me luopumaan jostain vai murtaako Kiinan kansa kahleensa ja vapautuu?