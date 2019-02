Oululaiset voivat vain kadehtien katsoa valtavaa Facebookin datakeskusta Luulajassa – konehallien saaminen Ouluunkin vaatisi verotuksen muutoksen

Oulun kaupunginhallituksen jäsenille sekä muille kaupungin poliitikoille ja virkamiehille esitellään Luulajan yhtä ylpeyttä, Facebookin jättimäistä datakeskusta. Monen valtavan rakennuksen kokonaisuus on ympäröity korkein aidoin, eikä paikkaan ole pääsyä.



– Arvatkaapa kuinka paljon datakeskus kuluttaa sähköä? Koko Ruotsin teollisuuden tarvitseman sähkön määrä on 52 gigwattituntia. Luulajan Facebook-datakeskus tulee kuluttamaan yhden gigawattitunnin, kunhan kokonaisuus on täysin valmis. Siis kaksi prosenttia kaikesta teollisuudesta, elikkä paljon, arvuuttelee Luulajan kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Daniel Smirat.



Facebook päätti datakeskuksesta Luulajaan vuonna 2011, ja rakentaminen alkoi 2013. Tällä hetkellä rakennetaan kolmatta hallikokonaisuutta, jonka on määrä valmistua kahden vuoden päästä. Sitten koko keskuksen pinta-ala tulee olemaan 100 000 kerrosneliötä eli 18 täysmittaista jalkapallokentällistä.



– Kaikki Facebookiin ottamanne kuvat ja videot tallentuvat Luulajaan, Smirat ylpeilee.



Oululaiset voivat vain katsella Luulajan lottovoittoa kaihoisin mielin. Oulua pidettiin yhtenä vahvana ehdokkaana Microsoftin datahallille viitisen vuotta sitten. Kaupunki ponnisteli saadakseen muidenkin konehalleja alueelle.



– Siihen, että niitä ei saatu, on kaksi syytä: Suomen energiaveroa ei pienennetty tällaiselle toiminnalle, vaikka siitä puhuttiin. Microsoftin liiketoiminnat Venäjällä menivät huonommin maan tilanteen takia, ja yhtiö siirsi datacenter-investoinnit Euroopasta Etelä-Amerikkaan, sanoo Business Oulun johtaja Juha Ala-Mursula.



Oulu on kaavoittanut muun muassa Ruskoon alueita, joihin datakeskuksia voitaisiin rakentaa nopeallakin aikataululla. Ala-Mursula kertoo, että paraikaa neuvotellaan useankin yhtiön kanssa niiden saamiseksi.



Oulun kaupunginhallitus on paraikaa matkalla ystävyyskaupungissaan Luulajassa. Paluu Ouluun on huomenna perjantaina.