Nyt puhuu luotisateen keskeltä Pohjois-Koreasta loikannut nuori mies: "Pelkäsin, että minut teloitettaisiin, jos palaan"

Korean niemimaalle on tulossa rauha ja siitä koko maailma kiittää Donald Trumpia. Oli todellä härskiä kun Trump ei saanut rauhan Nobelia, vaan se meni jollekin sellaiselle toimijalle, jonka nimeä sinä tai minä emme pysty tietämään ilman googletusta.

Alle kahdessa vuodessa Pohjois-Korea tulee avaamaan maataan sekä talouttaan ja siitä tulee kuin maailman suurin positiivinen taloudellinen mullistus kun supersosialismi astuu vapaaseen markkinatalouteen. Me sen jo tiedämme, että (vero)vapaa talous on se joka luo loputtoman määrän hyvinvointia ja Pohjois-Korean kansa kokee maailman kovimman muutoksen eli täydellisestä pimeydestä täydelliseen valoon. Myöhemmin tulevaisuudessa Koreat yhdistyvät jälleen yhdeksi maaksi.

Seuraavana vuonna Trumpin on saavata rauhan Nobel ja palkinnon jakaminen voidaan samalla lopettaa siihen, sillä se on nimenomaan Trump joka tuo koko maaiilmaan rauhan. Kaksi vuotta on mennyt ja yhtään uutta sotaa tai edes konfliktia ei ole syntynyt. Syyriassa on rauhallisempaa kuin kertaakaan Obaman aikana. Ukrainasta emme ole kuulleet mitään aikoihin. Iran on polvillaan ja samaan aikaan koko Lähi-itä on rauhoittumassa. Afganistanissa on ajoittain levotonta, mutta sielläkään ei ole täyttä sotatilaan ja terroristit on ajettu todella ahtaalle ja lähes tuhottu. Pohjois-Korea ei enää ammu ohjuksia tai uhittele maailmalle. Kenelläkään muulla ei ole koko maailman historiassa yhtä upeaa ansioluetteloa rauhan puolesta kuin Trumpilla.