Notre Damen vieressä asuva suomalainen kuuli kaksi räjähdystä ja näki katedraalin tulessa: "Tämä on historiallinen tapahtuma"

Notre Damea vastapäätä asuva yliopistoprofessori Mika Laakkonen on seurannut historiallisen katedraalin paloa aitiopaikalta. Oulaisista kotoisin oleva Laakkonen kertoo olleensa sohvalla, kun kuului kaksi pamausta.



– Nousin ylös ja menin katsomaan. Notre Damen keskiosassa oleva iso torni syttyi palamaan, hän sanoo.

Laakkonen kertoo, että palo on tehnyt pahaa jälkeä.



– Tuli ei pysty siihen, mikä on kiveä, mutta katto on tuhoutunut. En tiedä, paljonko alemmissa kerroksissa on puurakenteita ja miten pitkälle sinne tuli on levinnyt, hän sanoo.

Laakkosen mukaan katedraalin läheisyyteen kerääntyi palon alkuvaiheissa paljon ihmisiä kuvaamaan ja katsomaan paloa.



– Poliisi kuitenkin evakuoi alueen, tyhjäsi puistot ja sen viereisen kadun.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on perunut tämäniltaisen televisiopuheensa ja matkalla palopaikalle.



– Tämä on historiallinen tapahtuma. Katedraali on tärkeä Ranskalle ja siitä kertoo se, että presidentti lähtee paikalle.

Ensimmäisten arvioiden mukaan palo on voinut saada alkunsa rakennustöistä. Laakkonen pitää tätä mahdollisena.



– Siellä on ollut rakennustöitä käynnissä. Epäilen, että räjähdys saattoi olla peräisin esimerkiksi kaasupullosta, hän sanoo.