Norwegian kertoo jatkavansa normaalisti Boeing 737 MAX -konemallin käyttöä – Kiina laittoi lentoturman takia koneet väliaikaiseen käyttökieltoon

Kiinan ilmailuviranomainen on kiinnittänyt Reutersin mukaan huomiota siihen, että kahdessa eri lentoturmissa on jonkin verran yhtäläisyyksiä. Turmakoneet olivat mallia Boeing 737 MAX ja onnettomuudet tapahtuivat koneiden nousuvaiheessa.

Lentokonevalmistaja Boeing peruuttaa 777-mallin julkistuksen, joka oli tarkoitus tehdä 13. maaliskuuta. Syynä on Etiopian lentoturma, jossa menehtyi 157 henkeä. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Lento-onnettomuus sattui sunnuntaina, kun Ethiopian Airlinesin kone putosi maahan. Kone oli matkalla Keniaan Nairobiin. Turmakone oli Boeing 737 Max 8. Menehtyneet olivat CNN:n mukaan 35 eri maasta. Sama konemalli oli käytössä lokakuussa sattuneessa lentoturmassa Indonesian rannikolla, jolloin 189 ihmistä kuoli.

Reutersin mukaan Kiina on määrännyt konetyypin käytön keskeytettäväksi väliaikaisesti. Kiinalaisia lentoyhtiöitä koskeva konetyypin käyttökielto on voimassa iltaan kello 18 saakka. Kiinan ilmailuviranomainen on kiinnittänyt Reutersin mukaan huomiota siihen, että Indonesia ja Etiopian lentoturmissa on jonkin verran yhtäläisyyksiä. Molemmat tapahtuivat lentokoneen nousuvaiheessa.

Lentoyhtiö Norwegian kertoo puolestaan Twitterissä, että yhtiön kaikki Boeing 737 MAX-koneet ovat käytössä normaalisti. Norwegian kertoo käyvänsä läheistä vuoropuhelua Boeingin kanssa ja noudattavansa määräyksiä ja suosituksia. Yhtiön mukaan matkustajien turvallisuus on ja tulee aina olemaan yhtiössä etusijalla. Norwegianilla on yhtiön verkkosivujen mukaan käytössä kahdeksantoista 737 MAX -konetta.