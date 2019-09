Näin Greta Thunberg puhui YK:n ilmastokokouksessa – "Minun ei pitäisi seistä täällä"

Ruotsalaisen ilmastoaktivistin Greta Thunbergin puhe kesti neljä minuuttia YK:n ilmastokokouksessa New Yorkissa maanantaina.

Tuossa ajassa 16-vuotias ehti syyttää kovin sanoin maailman johtajia toimettomuudesta ilmastonmuutoksen ja ekosysteemien romahtamisen edessä sekä tuoda esiin sen, että suunnitellut päästöjen vähennykset eivät riitä.

Puhetta on kutsuttu paitsi voimakkaaksi ja tunteikkaaksi myös historialliseksi.

– Tämä on täysin väärin, Thunberg aloitti.

– Minun ei pitäisi seistä täällä. Minun pitäisi olla koulussa toisella puolella valtamerta. Silti te kaikki tulette hakemaan minulta toivoa? Kuinka kehtaatte! Olette varastaneet unelmani ja lapsuuteni tyhjillä sanoillanne, Thunberg sanoi vihaisesti.

“Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not.”

