Merkelin korvaa Saksan suurimman puolueen johdossa Annegret Kramp-Karrenbauer – konservatiivinen katolilainen haluaisi rajoittaa aborttia

Ei tule ikävä Angela Merkeliä. Merkel on syypää koko Euroopassa vallitsevaan pakolaispolitiikkaan. Hän oli se joka halusi avata rajat ja joka päätös on johtanut kaaokseen. Ajatuksena saattoi olla hyvä, mutta toteutukseltaa järjetön teko. Merkel on tehnyt toiminnallaan niin paljon "hallaa" Euroopalle, sen jäsenmaille ja etenkin Saksalle, että sitä ei voi edes käsittää, minkälaisesta mittakaavasta on kysymys. Toivottavasti samanlaisia poliitikkoja ei tule lisää. Merkelin syytä on myös se, että Euroopan ääriaineistot ovat kasvattaneet toimintaansa ja ovat kasvava uhka eri maissa. Ääriaineistolla on tähän myös syynsä, koska heidän mielestään kansallinen identiteetti on menetetty viimeistään siinä vaiheessa, kun rajat avattiin ja kaikki siirtolaiset kutsuttiin avosylin muuttamaan Eurooppaan.