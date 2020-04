Maastopalot Ukrainassa levisivät Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden suljetulle alueelle – Greenpeace varoittaa säteilyriskistä

Vaikka Tsernobyl on ollut maailman historian pahin ydinvoimalaonnettomuus on kyseisestä räjähtäneestä voimalasta tullut turistinähtävyys. Säteilyannokset mitä vierailija saa alueelta on vain kymmenysosa siitä mitä saa keuhkoröntgenkuvasta. Aluellaa myös työskentelee tuhansia ihmisiä. Ongelma on siis hallittavissa.

Japanissakin viranomaisten mukaan pahin virhe mitä tehtiin voimalaonnettomuuden aikaan oli ihmisille annettu mielikuva äärimmäisestä vaarasta. Nyt evakuoidut alueet on täysin turvallisia, mutta ihmisiä on vaikea saada palaamaan mielikuvien takia. Kuitenkin muut kuin vaurioitunut yksikkö ovat olleet toiminnassa koko ajan ja itse voimalassakin on satoja ihmisiä töissä päivittäin.

Hiilivoima, jolla Saksassa on korvattu ydinvoima taas aiheuttaa kymmeniä tuhansia kuolleita joka vuosi hiukkaspäästöjen takia ja samalla lämmittää ilmakehää hiilidioksidipäästöillä. Miksi Greenpeace, joka Saksassa kapinoi ydinvoimaa vastaan, ajaa asiat ojata allikkoon? Ilmastomuutos on kuitenkin pahin uhka maailmassa.