Lähes 40 kuollut asevaraston räjähdyksessä Syyriassa

Ainakin 39 siviiliä on kuollut asevaraston räjähdyksessä Kaakkois-Syyriassa, kertoo sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Uhrien joukossa on ainakin yli kymmenen lasta.

Räjähtänyt varasto sijaitsi asuinrakennuksessa. Kaksi rakennusta sortui räjähdyksessä. Pelastajat ovat raivanneet raunioita auttaakseen loukkuun jääneitä ihmisiä.

Useat kuolleet olivat jihadistijohtoisen liittouman taistelijoiden perheenjäseniä, jotka oli siirretty alueelle Homsista.

Räjähdyksen syy on epäselvä. Se tapahtui Sarmadassa Idlibin provinssissa lähellä Turkin rajaa.