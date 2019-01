Lähde venäläismedialle: Kuolan niemimaalle sijoitetaan 16 "tuomiopäivän torpedoa" – tukikohdat lähellä Norjan ja Suomen rajoja

Ja kukahan ne mahdollisesti on pommittanut..? Tässä käy niin, että jos neuvostoliitto suuttuu eu,lle silloin on pelit pelattu. Neuvostoliitolle ei mahda koko nato yhtään mitään. Suomi on neuvostoliiton naapuri, itäinen naapuri, joten on lennettävä todella matalalla. Turha suunsoitto pois, jota eu, harrastaa ahkerasti.