Kuukautisköyhyys sai skotlantilaiset jakamaan siteitä ilmaiseksi – "Suomessa kuukautissuojien jakamisen voisi hoitaa Kela"

Skotlannissa aletaan tarjota ilmaisia kuukautissuojia. Suomessa niiden jakamisesta ei ole vielä virallisesti keskusteltu.

Pohjois-Ayrshiren hallintoalue Skotlannissa päätti perjantaina sijoittaa julkisten tilojen vessoihin ilmaisia siteitä ja tamponeja sisältäviä automaatteja.

Asiantuntija Katriina Bildjuschkin Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselta (THL) näkee idean Suomenkin kannalta erinomaisena.

– Tervehdin tätä ideaa innolla. En ole kuullut, että Suomessa olisi jaettu ilmaisia kuukautissuojia, paitsi hätävarana.

Suomessa ei ole ollut virallisia esityksiä tai keskustelua kuukautissuojien ilmaisuudesta. Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Arja Ruponen pitää ajatusta ilmaisista kuukautissuojista mielenkiintoisena.

– Keskustelu on aina tervetullutta. Aletaanko kuukautissuojia jakaa Suomessa ilmaiseksi, on vähän laajempi kysymys. Se on kiinni rahoituksesta, sekä siitä, millaisia poliittisia asioita halutaan nostaa agendalle.

Kuukautissuojat tasa-arvokysymys?

Ilmaisia kuukautissuojia jaetaan Skotlannissa, jotta voitaisiin torjua maassa yleistä "kuukautisköyhyys" -ilmiötä.

Ilmiö tarkoittaa kuukautissuojien ostamatta jättämistä rahapulan takia. Kuukautisköyhyydestä kärsivät saattavat käyttää suojanaan vaikka sanomalehtiä.

Vaikka Suomessakaan varallisuus ei jakaudu perheissä tasan, tilanne on Skotlantia ja monta muuta maata parempi.

– Suomessa ei kuukautisköyhyys näy samalla tavalla, mutta silti kuukautissuojat ovat yksipuolinen kulu, joka tulee vain niille, joilla on kuukautiset. Se on epätasa-arvoista, kuukuppiyritys Lunetten toimitusjohtaja Heli Kurjanen selittää.

Kuukautisten kustannuksia ei ole nähty tasa-arvokysymyksenä, vaikka ehkäisyn kohdalla kustannusten jakautumisesta on keskusteltu.

THL:n Bildjuschkin pohtii, että kuukautiset saattavat olla Suomessa vielä tabu, eikä niistä puhumista koeta luontevaksi.

– Tai sitten ei olla vaan huomattu ajatella kuukautisten kustannuksia tasa-arvokysymyksenä, sillä naiset ovat aina hoitaneet ne.

Kuukautissuojia voisi jakaa kunnat tai Kela

Ilmaisia kuukautissuojia voisi Suomessa jakaa moni taho.

Bildjuschkinin mielestä olisi kätevintä, jos kuukautissuojia jakaisi kunnan opiskeluhuollosta vastaava taho, ainakin koululaisille ja opiskelijoille.

– Kätevimmin se hoituisi lähellä opiskelijoita ja koululaisia kunnan kanssa. Tietenkin se nähtäisiin kunnassa rahanmenona. Kuukautissuojia voisi tarjota myös valtio. Kela voisi ottaa asian hoitaakseen, tosin jakelu olisi mittava operaatio.

Bildjuschkin tuumaa, että jos ilmaisia kuukautissuojia jaettaisiin Suomessa, pitäisi tarjota kaikki vaihtoehdot. Lunetten Kurjanen taas toivoo, että Suomessa ohjattaisiin kestävämpien kuukautissuojien, kuten kuukupin käyttöön.

– Ideatasolla ilmaisten kuukautissuojien jakaminen on hyvä idea, mutta toivoisimme, että kuluttajia ohjattaisiin kestovaihtoehtoihin.

Kurjanen kertoo, että keskimäärin kertakäyttöisiä kuukautissuojia käytetään noin 300 kappaletta vuodessa. Vuoden kuukautissuojien hinta voi tuotteesta riippuen olla yli 50 euroa. Yksi kuukautissuojia kallistava tekijä on arvonlisävero, joka on kuukautissuojissa korkea, 24 prosenttia.

– Arvonlisävero lisättään tuotteen hinnan päälle ja sillä on ohjaava vaikutus. Olisi hyvä, jos kuukautissuojia ei verotettaisi.

