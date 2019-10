Kolumni: Puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa, ja osuus kasvaa nopeasti – siksi niillä on ilmastonmuutoksen hidastamisessa keskeinen rooli

Sikäli mikäli vähän ymmärrän luonnon toimintaa, niin kaupungit ovat luonnon kannalta kestämättömällä pohjalla. Luonnon monimuotoisuus on kaupungeissa vahvasti häiriintynyt ja usein kaupungit aiheuttavat myös ympäristöönsä suuria ravinnekuormittumia. Lisäksi kaupunkilaisten elämäntavat on usein huomattavasti "hiilirikkaammat" kuin maalaisten. Vapailla lähdetään lomille lentämällä. Mielenkiintoista on se, että Suomessa iso osa kaupunkien väestöstä on vihreiden äänestäjiä. Mitenkähän he mahtavat elellä? Kokevatko kenties, että vihreiden äännestäminen on teko, joka hyvittää heidän "jälkensä".