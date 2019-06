Huawein myynti takkuaa yhä – Trumpin kommentti paljastaa vakoilusyytösten luonteen, sanoo tietoverkkoasiantuntija Huawein puhelin korvallaan

Huawei nousi uhkalistalle kun USA totesi että yhtiö kiertää Iranille asetettuja pakotteita erilaisilla yhtiökuvioillaan ja näitä kiertoja junaili Huawein yksi johtajista joka on pidätetty Kanadassa ja ehkä luovutetaan amerikkalaiseen tuomioistuimeen jolloin näemme miten on toimittu. Näytöt varsin vahvat. Huawei ei tekisi tuollaista ellei maan johto olisi siitä tiennyt ja hyväksynyt. Kiina on Iranin tukijoita.

Turvallisuusuhka on monipiippunen juttu. Ei sitä yksi kuluttajan kännykkä ole mutta jos/kun miljardi Huawein käyttäjää on rekistereissä tekemisineen niin se voi olla jo uhka.

Ja meidän 4G ei ole vielä mitään, 5G ja varsinkin 6G hallitsevat enemmän ja enemmän meidän tekemisiä kunhan AI pääsee vauhtiin. Autoja valvoo tekoäly ja kuski lueskelee lehtiä ajaessaan, mitäs jos joku instanssi yhtäkkiä ohjaakin auton lepikkoon, tai sammuttaa sen ja vaatii rahaa ennen kuin käynnistyy uudelleen. Sähköverkot ja lentoliikenne ovat AI:n aluetta, ovat pitkälti jo nyt.

Kyllä presidenttinä ajattelisin jo kymmenen vuoden päähän, millä yhtiöillä on maailmassa dataverkkojen hallinta ja jos länsimaiden verkot on kiinalaisten tai venäläisten johtamia niin huolestuisin itsekin. Jokaisen pitäisi ainakin tuumailla tätä valitessaan laitteita jotka ovat netissä, jatkossa siellä ovat kodinkoneetkin ''huolto-ohjelmineen'' niin pitäisi turvata ettei se telkkari kuvaakin katsojia ja välitä dataa vieraan valtion tietopankkeihin.

Paljon asioita ja uhkia voi jatkossa tulla. Siitä kai Trumpin huolestuminen johtuu, hän haluaa jenkkilään omat 5G ja 6G systeemit, ei kiinalaisten kehittämiä. Huawei on jo johtava kehittäjä ja suurenee koko ajan.

Ja kauppapolitiikka on mukana Trumpin ajatuksissa aina, diilien teko. Mutta myös maan turvallisuus.