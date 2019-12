EU-jäsenyystoiveet hiipuvat Länsi-Balkanilla – "On uusi ajatus, ettemme liity EU:hun ehkä koskaan"

Serbiasta ei nykymenolla tule koskaan EU:n jäsentä ja hyvä niin, koska se on Venäjän kuuliainen alamainen, bulvaani.

Muita maita on syytä ottaa jäseniksi kun ne ovat saaneet asioitaan siten kuntoon ettei yhteensovittamattomia ristiriitoja ole.

EU:n on näytettävä vahvoin käytännön toimin mm. Unkarin ja Puolan tapauksissa missä rajat kulkevat.