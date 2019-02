Donald Trumpin mukaan neuvottelut muurista ovat "ajan hukkaa" – lähettää tuhansia lisäsotilaita rajalle

Trumpin rajamuuri

Presidentti Donald Trump on vaatinut kongressilta 5,7 miljardia dollaria (4,96 mrd.e) Meksikon rajalle tulevan muurin pystyttämisen aloittamiseen.

Hän ehdotti asiaa jo vuoden 2016 vaalikampanjansa aikana. Tuolloin hän sanoi, että muuri olisi 3 200 kilometriä pitkä ja se olisi tehty betonista.

Myöhemmin presidentti on sanonut, että muuria ei tarvitsisi pystyttää koko rajan pituudelle. Se voitaisiin rakentaa myös muusta materiaalista kuten teräsrimoista. Hänen mukaansa iso osa muurista on jo olemassa.

Demokraattien budjettiehdotuksessa on jo mukana 98 miljoonaa dollaria (85 me) lisää rajavartijoiden palkkaamiseen ja 400 miljoonaa dollaria (348 me) rajojen turvallisuusteknologian parantamiseen.

Presidentti uhkaa julistaa kansallisen hätätilan, ellei hän saa rahoja muuriin.