Donald Trump sai erävoiton muurikiistassa – Asiantuntija pitää korkeimman oikeuden ratkaisua merkkinä oikeusjärjestelmän politisoitumisesta

Presidentti Donald Trump sai arvovaltavoiton rajamuurikiistassa, kun korkein oikeus sallii puolustusmäärärahojen käyttämisen muurihankkeeseen. Muurihankkeen matkassa on ollut monta mutkaa, eikä tuoreinkaan päätös takaa muurin valmistumista. Yhdysvaltojen politiikkaan perehtynyt tutkija arvioi, että imagovoitto voi olla Trumpille muurin valmistumista tärkeämpää.

Muurin rakentaminen Meksikon vastaiselle rajalle oli yksi presidentti Donald Trumpin tärkeimmistä vaalilupauksista. Kovaa arvostelua osakseen saanut hanke nytkähti perjantaina eteenpäin, kun Yhdysvaltain korkein oikeus hyväksyi puolustusministeriön varojen käytön muurin rakentamiseksi.

Trumpin hallinto saa korkeimman oikeuden ratkaisun mukaan käyttöönsä noin 2,5 miljardia dollaria useasta osaurakasta koostuvan hankkeen edistämiseen.

Oikeus joutui äänestämään ratkaisusta. Muun muassa CNN:n mukaan äänestystulos noudatteli tuomarien taustoja, sillä viisi konservatiivista tuomaria äänesti rahoituksen puolesta ja vastaavasti neljä liberaalia tuomaria ei olisi antanut lupaa varojen käyttämiselle muurihankkeeseen.

Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen Turun yliopistosta sanoo, että tuorein käänne muuriasiassa on esimerkki oikeusjärjestelmän politisoitumisesta, mikä on mahdollistanut sen, että presidentti on ohittanut budjettivallan siirtämällä sotakoneiston varoja eri tarkoitukseen kuin ne on alun perin tarkoitettu.

– Se kertoo Yhdysvaltojen poliittisen järjestelmän kriisistä. Oikeuslaitos ja muut toimielimet ovat politisoituneet. Vallan kolmijako-opin mukainen itsesääntelymekanismi on lakannut toimimasta. Nyt oikeudesta haettiin miljardeja hankkeelle, jolle ei ole tukea kongressilta eikä ruohonjuuritasolta. Päätöstä ei voi pitää voittona poliittisen järjestelmän ja sen budjettivallan kannalta, Heiskanen toteaa.

Muurihanke on ottanut vuoroin askelia eteen, vuoroin taakse päin. Trump julisti aiemmin tänä vuonna kansallisen hätätilan ohittaakseen muuriin kriittisesti suhtautuneen kongressin. Liittovaltion tuomioistuin kuitenkin kielsi toukokuussa varojen käytön rajamuuriin. Tuomioistuimen mukaan mahdollisuus varojen käyttämiseen ilman kongressin hyväksyntää on tarkoitettu "odottamattomia tapauksia" varten eikä muuriprojektia voida pitää sellaisena.

Viime joulukuussa Trump turvautui hallinnon osittaiseen sulkemiseen, koska muurin rahoituksesta ei ollut löytynyt sopua. Trump vaati tuolloin 5,7 miljardia dollaria rajamuuria varten.

Tammikuun lopussa Trump ilmoitti sulun lopettamista ja neuvottelujen käynnistämisestä rajaturvallisuuden kohentamiseksi.

Presidentti Trump kuvaili korkeimman oikeuden tuoretta päätöstä “suureksi voitoksi” itselleen.

Päätös ei kuitenkaan välttämättä merkitse muurin toteutumista, sillä oikeus ei ottanut kantaa hankkeen laillisuuteen itsessään vaan siihen, oliko kanteen nostaneilla oikeutta valittaa puolustusministeriön varojen käyttämisestä.

Professori Heiskanen arvioi, että imagovoitto saattaa olla Trumpille jopa tärkeämpää kuin itse muuri.

– Trumpia ei välttämättä kiinnosta, toteutuuko muuri vai ei, vaan asiassa saatu julkisuusvoitto.

Siirtolaispolitiikkaa tiukennettu muuria odotellessa

Yhdysvalloissa on keskusteltu etelärajan yli tulleiden karuista oloista pidätyskeskuksissa. Keskukset ovat ylikuormitettuja, minkä lisäksi siirtolaisten säilyttämisaikoja laitoksissa on pidetty epäinhimillisen pitkinä.

Aiemmin tällä viikolla Trumpin hallinto ilmoitti laajentavansa maahanmuuttoviranomaisten oikeuksia käännyttää laittomasti maassa oleskelevia ilman oikeudenkäyntiä. Päätöksen arvioidaan koskevan kymmeniätuhansia siirtolaisia.

Edellinen kiristys siirtolaispolitiikkaan tehtiin viime viikolla, jolloin hallinto kertoi, ettei turvapaikkaa myönnetä jatkossa siirtolaisille, jotka ovat tulleet Yhdysvaltoihin muiden valtioiden kautta mutta eivät ole hakeneet suojelua niissä.