CNN raportoi tuoreesta tutkimuksesta: Kiinan ohjukset voisivat tuhota USA:n tukikohdat muutamassa tunnissa

USA:n taantuminen alkoi Obaman aikana ja kesti 8 vuotta. Monia kehityshankkeita lopetettiin koska Obaman maailmanvaltius perustui poliittiseen ja taloudelliseen voimaan. Eli ei mihinkään. Eipä sanktioilla ja puheilla ole saatu aikaan mitään. Samaan aikaan Venäjä ja Kiina kiihdyttivät varusteluaan.

USA:n puolustusbudjetti on maailman suurin. Mutta 700 miljardiin lasketaan mukaan kaikki, tukikohtakaupunkien rakentamiset ja ylläpidot, veteraanien kuntoutukseen rakennetut sadat erikoissairaalat joissa hoidetaan vielä Vietnamin aikaisia tapauksia. Pelkästään Afganistanin veteraaneja joilla on mielenterveysongelmia on yli 100 tuhatta. Lisäksi lasketaan eläkkeet ja kaikkien henkilöiden palkat ml.konttorirotat ja huoltoporukat ja noita on pilvin pimein eri maanosissa. Asekehitykseen ja varustautumiseen jää ehkä 100mrd kun Venäjällä luku on 50mrd. Jenkeillä kaikki on kallista tehdä, venäläisten kustannustasolla kaikki paljon halvempaa eli 50mrd dollarilla saa enemmän kuin jenkit 100mrd:lla. Lisäksi Venäjäkään ei ilmoita todellisia lukuja. Olihan havaittu että maatalouden tutkimuskeskus olikin lentotukikohta josta pommikoneet lähtevät Syyriaa pommittamaan. Kustannukset kai merkitty maatalousmäärärahoihin.

Kyllä Kiina voisi tuhota tukikohdat ja lentotukialukset nopeasti. Sehän pitää nopeasti tehdäkin. Mutta sotahan ei siihen pääty. Siitä sota vasta alkaa. Muistamme Pearl Harbourin.