Brexitistä saatiin aikaan alustava sopu – Britannian May esittelee sopimustekstin hallitukselle

EU ja Britannia ovat saavuttaneet alustavan sovun Britannian EU-erosta.

Pääministeri Theresa May esittelee sopimusluonnoksen tekstin hallituksen ministereille keskiviikkona iltapäivällä.

On kuitenkin epäselvää, saako May sopimuksen läpi Britannian parlamentissa.

– Lähde vahvistaa, että sopimuksen tekstistä on sovittu teknisellä tasolla, BBC:n politiikan toimittaja Laura Kuenssberg tviittasi tiistaina.

Irlannin yleisradion RTE:n mukaan sopimuksen tekstistä sovittiin myöhään maanantaina. RTE myös uutisoi, että sopimuksessa estetään rajatarkastukset Pohjois-Irlannin ja Irlannin välillä.

Irlannin raja eli tuleva EU:n ulkoraja keskellä Irlannin saarta on ollut viimeisiä suuria kiistakysymyksiä brexit-neuvotteluissa. Erimielisyyttä on ollut siitä, miten vältetään rajatarkastukset ennen kuin tuleva EU:n ja Britannian välinen kauppasopimus on voimassa.

Sekä EU että Britannia haluavat brexitistä huippukokouksen marraskuun alussa, jotta eropaperit saadaan allekirjoitettua. Britannian EU-eron on määrä tapahtua 29. maaliskuuta.

EU-maiden suurlähettiläät kokoontuvat keskiviikkona brexit-tapaamiseen. Reutersin mukaan osa heistä uskoo, että heitä ohjeistetaan brexit-neuvotteluissa aikaan saadusta läpimurrosta.

Britit tekivät päätöksen EU-erosta tiukassa kansanäänestyksessä kesäkuussa 2016.