Australian tiedustelupalvelut lyttäävät USA:n todisteet koronaviruksen alkuperästä – USA epäilee viruksen levinneen laboratoriosta

Tiesihän sen että se on amerikkalaisten propagandaa jolla yritettiin saada kiina syylliseksi kymmenientuhansien amerikkalaisten kuolemisesta virukseen.Häpeällistä tässä amerikkalaisten kannalta on että noilla paikkansa pitämättömillä sepustuksilla yritetään pönkittää presidentti trumpin asemaa seuraaviin vaaleihin,koska trumpin maine ei kestä sitä tosiasiaa että hän vitkutteli koronaviruksen tulon aikaan selittelemällä että se on kiinalaisten oma virus,ei se tänne tule ja ei se ole kuin pikku flunssa.Tuo ja talouden sakkaaminen ja öljyn hinnan romahdus ei todellakaan ole mikään meriitti vaaleissa ja toivottavasti ameriikan kansa saa toisenlaisen presidentin joka yhdistää maan tulevaisuudessa.