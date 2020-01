Australian hallitus: Pensaspalot eivät liity ilmastonmuutokseen

Pääministeri Scott Morrison ei halua lähteä päästörajoitusten lisäämisen tielle.

Australiassa ovat liekehtineet viikkokausia valtavat pensaspalot, mutta maan hallitus on yhä tiukasti sitä mieltä, että ilmastonmuutoksella ja tulipaloilla ei ole yhteyttä toisiinsa. Tutkijat, tavalliset australialaiset ja palojen uhrit ovat kuitenkin toista mieltä.

Pääministeri Scott Morrison ja hänen emissiovähennysministerinsä Angus Taylor sanovat, että Australian ei tarvitse leikata hiilipäästöjä aggressiivisemmin maapallon lämpenemisen hidastamiseksi. Tämä siitä huolimatta, että maa on keskellä kolme vuotta kestänyttä kuivuuskautta ja ennen näkemättömiä pensaspaloja.

Australia on vastuussa 1,3 prosentista maailman hiilidioksidipäästöjä, mutta se on toiseksi suurin päästölähde Yhdysvaltojen jälkeen, jos päästöjä lasketaan per henkilö. Ministerien mielestä Australia pitäisi kuitenkin palkita siitä, että se on saavuttanut vuodelle 2020 asetetut päästötavoitteet.

– Mitä tulee globaalien päästöjen rajoittamiseen, Australian pitää ja se tekee oman osuutensa, mutta pensaspalot on aika, jolloin yhteisöjen pitää yhdistyä, ei asettua erilleen, Taylor sanoi sähköpostitse Reutersille tiistaina. Taylor oli parhaillaan käymässä pensaspalojen sammutuskeskuksessa vaalipiirissään Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa.

"Vahingoittaisi maan taloutta"

Hallituksen mukaan päästöjen nopeampi rajoittaminen vahingoittaisi maan taloutta, varsinkin Australian hiili- ja kaasuvientiä. Viime vuonna maa ohitti Qatarin maailman suurimpana nesteytetyn maakaasun viejänä.

"Useimmissa maissa ei ole hyväksyttävää ajaa päästörajoituksia sen hinnalla, että elämisen hinta kasvaa, työpaikat vähenevät, tulot vähenevät ja kasvu taantuu", Taylor kirjoitti The Australian -sanomalehteen 31. joulukuuta.

Siksi Taylorin mukaan hallitus ei lähde opposition työväenpuolueen vaatimalle "taloutta tuhoavalle" linjalle, mikä johtaisi energiaveron kasvamiseen.

Taylor ei kertonut tarkemmin, miten päästöjen rajoittaminen nostaisi elämisen hintaa.

Australialaiset ovat valittaneet, että energiapolitiikan puuttumisen vuoksi sähkön hinta on noussut huimasti viimeisten vuosien aikana, mikä rasittaa kotitalouksia. Tämä siitä huolimatta, että energiantuottajat siirtyvät vaiheittain halvempiin uusiutuviin energialähteisiin.

Lämpötila keskeinen tekijä

Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos on keskeinen tekijä pensaspalojen taustalla.

– Yksi keskeinen tekijä palojen intensiteetissä, laajentumisessa ja alueessa on lämpötila. Olemme kokeneet Australiassa juuri ennätyskorkeita lämpötiloja, sanoi Mark Howden, joka johtaa Australian kansallisen yliopiston ilmastonmuutosinstituuttia.

Palavat metsät lisäävät hiilipäästöjä samaan aikaan kun ne myös tuhoavat hiilinieluja, joiden takaisin kasvaminen kestää vuosikymmeniä.