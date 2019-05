Etäisyys siihen on vähimmillään noin 31 000 kilometriä, mikä on alle kymmenesosa Kuun etäisyydestä.

Noin 10 vuoden kuluttua melko suuri asteroidi ohittaa Maan hyvin läheltä, noin 31 000 kilometrin päästä. Asteroidi Apophisilla on mittaa noin 335 metriä. Esimerkiksi Kuu on lähimmillään Maasta noin 362 000 kilometrin päässä.

Tiedemiehet eivät kuitenkaan odota läheistä kohtaamista asteroidin kanssa pelolla, vaan ilolla.

– Apophisin lähestyminen vuonna 2029 merkitsee erityistä mahdollisuutta tieteelle, sanoi Marina Brozovic, tutkija Nasan Jet Propulsion Laboratorysta Pasadenasta Nasan tiedotteessa.

Nasan mukaan on hyvin harvinaista, että näin iso kappale ohittaa Maan näin läheltä.

– Havainnoimme asteroidia sekä optisilla kaukoputkilla että tutkilla, Brozovic sanoi.

Tutkalla pystyy asteroidin pinnalta hahmottamaan muutaman metrin kokoisia kohteita.

Apophis tulee niin lähelle, että sen näkee paljaalla silmällä kirkkaana valonlähteenä.

Ohitus 13. huhtikuuta 2029

Nasan mukaan asteroidi Atlantin valtameren ylittäessään 13. huhtikuuta 2029 muuttuu hetkeksi punaisesta harmaaksi. Tuona hetkenä se on lähimpänä maata. Tämän jälkeen asteroidi siirtyy päivätaivaalle, eikä sitä enää näe.

Apophis on nimetty kuoleman jumalan mukaan, mutta sitä ei pidetä tällä kertaa vaarallisena maapallolle. Asteroidin reitti on selvitetty niin tarkkaan, että ainakaan vuonna 2029 siitä ei pitäisi vaaraa olla. Törmäyksen todennäköisyys Maan kanssa on alle yhden suhde sataan tuhanteen.

Apophisin lisäksi avaruudessa tiedetään olevan ainakin noin 2 000 asteroidia, jotka voivat olla vaaraksi maapallolle.

Asteroidi oli runsaan keskustelun kohteena tällä viikolla Yhdysvaltain Marylandissa pidettävässä konferenssissa, jossa keskityttiin maapallon puolustamiseen avaruuden asteroideilta ja komeetoilta.

Mikäli Apophis kaukaisessa tulevaisuudessa osoittautuisi vaaralliseksi maapallolle, vuonna 2029 siitä kerätty tieto osoittautuisi erittäin hyödylliseksi.