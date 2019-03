Amnesty: Tanskassa "laaja-alainen raiskauskulttuuri" – maassa vuosittain jopa 24 000 raiskausta tai sen yritystä

Kulttuurihan on jotain perinteikästä ja vaalittavaa. Kuinka tässä yhteydessä toimitaan?

"Voidaan ajatella, että kulttuuri on suurin piirtein sama asia kuin elämäntapa.

Tämän ajattelutavan mukaan kulttuuriin kuuluvat kaikki ne asiat, joita ihmiset ja kansat ovat historiansa aikana oppineet tekemään, arvostamaan, joihin he ovat oppineet uskomaan ja joista he ovat oppineet nauttimaan"