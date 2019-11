107-vuotias Dagny Carlsson kirjoittaa blogia, koska ei halua pysähtyä: "Ei pidä uskoa, kun muut sanovat, ettei tuo sovi vanhoille ihmisille"

Julkkikseksi kotimaassaan Ruotsissa noussut Dagny Carlsson on 107-vuotiaana kiireisempi kuin koskaan. Hänen mielestään kuolema tulee, jos asettuu aloilleen. Nuoria hän neuvoo opiskelemaan ja vanhoja pysymään mukana kehityksessä. Tärkeintä on pitää hauskaa. Carlssonin mielestä ihmiskunnalla ei ole tulevaisuutta, jos ihmiset eivät muutu.

Dagny Carlsson on kova täti. Niin 107-vuotias ruotsalainen kuvailee itseään blogissaan.

Hän aloitti sen kirjoittamisen 99-vuotiaana. Silloin hän sai ensimmäisen tietokoneensa sisarenpojaltaan ja meni tietokonekurssille.

Nyt 107-vuotias Carlsson on tiettävästi maailman vanhin bloggaaja. Tähän mennessä hän on kirjoittanut yli 30 000 tekstiä, joilla on ollut lähes neljä miljoonaa lukijaa.

– Ajattelin, että kirjoitan vain itselleni. Ettei kukaan olisi kiinnostunut, Carlsson sanoo.

Blogi sai lukijoita, kun Ruotsin yleisradioyhtiö SVT teki Carlssonista dokumentin. Siitä tuli vuoden 2015 katsotuin dokumenttielokuva koko Ruotsin televisiossa.

Carlssonin mielestä hänen elämänsä alkoi 100-vuotiaana. Nyt 107-vuotiaan kalenterissa on joka päivälle merkintöjä: tapaamisia, haastatteluja, puhetilaisuuksia ja tv-kuvauksia.

Carlsson haluaa pitää hauskaa niin paljon ja niin kauan kuin mahdollista.

– Ei pidä uskoa, kun muut sanovat, ettei tuo sovi vanhoille ihmisille.

107-vuotias asuu yksin ja liikkuu päivittäin

Edelleen yksin asuva Carlsson ei vastaa kuvaa hauraasta yli 100-vuotiaasta.

Vuoden alussa Carlsson alkoi saada apua arjessa sukulaisilta, mutta suurimman osan asioistaan hän hoitaa itse. Carlssonilla ei ole sairauksia eikä hän käytä lääkkeitä.

Hän kulkee päivittäin kotikaupungissaan Tukholmassa kävellen tai metrolla. Carlssonin mielestä kuolema tulee, jos asettuu aloilleen.

Jalkoja ja päätä pitää käyttää, olla koko ajan liikkeessä. Se on yksi Carlssonin elämänohjeista.

– Sanon aina, että pitää ajatella, lukea, matkustaa ja liikkua, Carlsson kertoo.

– Täytyy myös seurata, mitä maailmassa tapahtuu, jotta asioista voi keskustella. Jos ei pysy mukana, ei pysty juttelemaan ihmisten kanssa.

Korkean ikänsä salaisuudeksi Carlsson on kertonut hyvät geenit ja uteliaisuuden.

Hän on jo pitkään haaveillut pääsevänsä Kiinan muurille, mutta vielä unelma ei ole toteutunut. Mitä muuta Carlsson haluaisi kokea?

– Minulla ei olisi mitään sitä vastaan, että pääsisin vielä Australiaan. Ihmiset eivät vaan uskalla matkustaa kanssani, koska he luulevat, että kaadun kuolleena maahan, Carlsson sanoo.

Vanhuksia pitäisi kuunnella

Dagny Carlssonin mielestä ihmiset suhtautuvat tympeästi vanhempiin ikäihmisiin.

– Heidän mielestään olemme tehneet jo osamme, eikä meitä tarvita enää mihinkään. Vanhoilla ihmisillä voisi olla jotain annettavaa, jos meitä kuunneltaisiin, Carlsson toteaa.

– Vanhuksilla on paljon kokemusta. He eivät ole tietokoneen kanssa välttämättä niin hyviä, mutta heillä on kokemusta siitä, miten elämä pitää kohdata.

Carlsson kannustaa myös vanhuksia kokeilemaan tietokoneen käyttöä ja tutustumaan tekniikkaan. Hän uskoo, että moni voi pelätä virheitä ja epäonnistumista.

– Ei pitäisi pelätä, vaan tehdä virheistä huolimatta ja oppia niistä. Maailma on sellainen kuin se on ja tekniikkaa lisääntyy. Menossa pitää olla mukana, eikä jättäytyä siitä syrjään, Carlsson toteaa.

Maailman muutos kuin yö ja päivä

Carlsson neuvoo nuoria käyttämään hyväksi mahdollisuuksia ja opiskelemaan.

– Ennen koulutus maksoi, ja nyt se on ilmaista. Kuka tahansa voi opiskella melkein mitä tahansa. Olisin itsekin opiskellut, jos se olisi ollut mahdollista.

Carlsson olisi halunnut opettajaksi, mutta hän joutui isänsä kuoleman jälkeen ompelijaksi tehtaaseen vain 17-vuotiaana 4-lapsisen perheen vanhimpana. Se katkaisi myös haaveet kirjailijanurasta.

– Vihasin sitä. En ollut koskaan hyvä käsitöissä. Opettajakin sanoi äidille, ettei päässäni ole mitään vikaa, mutta nuo kädet.

Dagny Carlsson syntyi samana vuonna kun Titanic upposi. Maailma hänen nuoruudessaan ja maailma nyt ovat Carlssonin mielestä erilaisia kuin yö ja päivä.

– Teollistuminen ja autot ovat isoimpia muutoksia. Ennen kaikki tehtiin käsin. Nyt ihmiset voivat myös pitää hauskaa, kun ei tarvitse miettiä pelkästään töiden tekemistä.

Pitäkää huolta luonnosta ja toisistanne

Jatkuvasti hymyilevä ja naurava Dagny Carlsson vakavoituu, kun puhutaan ihmiskunnan tulevaisuudesta. Hänen mielestään sitä ei ole, jos ihmiset eivät muutu.

– Ihmisten täytyisi ajatella niitä, jotka tulevat meidän jälkeemme. Heille pitäisi jättää parempi maapallo eikä huonompi. Täytyy pitää huolta luonnosta ja toisista ihmisistä.

Maailman johtajille Carlsson haluaisi sanoa, että töitä pitäisi tehdä rauhan eteen. Tappelemisen voisi jättää vähemmälle.

– Ilman rauhaa ei voida rakentaa yhteiskuntaa.

Omaa tulevaisuuttaan Carlsson ei halua ajatella, koska aikaa ei välttämättä ole kauaa. Hän haluaa tehdä parhaansa ja elää hetkessä, päivän kerrallaan. Ja pitää hauskaa.