Viileä ilma tekee Suomesta datakeskuksille houkuttelevan maan – "Googlen investoinnit verrattavissa metsäteollisuuden miljardi-investointeihin"

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan Googlen investoinnit ovat mannaa Suomen maineelle, mikä voi houkutella uusia datakeskuksia pohjoiseen maahan. Investoinnin talousvaikutukset ovat merkittäviä.

Googlen julkistamat 600 miljoonan euron lisäinvestoinnit Haminan datakeskukseen ovat verrattavissa metsäteollisuuden miljardihankkeisiin, sanoo Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.

– Tämä on verrattavissa metsäteollisuuden sellutehdashankkeisiin, joiden investoinnit ovat miljardiluokkaa. Kyseessä on siis Suomelle erittäin iso ja merkittävä investointi, Kuoppamäki kommentoi.

Kuoppamäen mukaan datakeskusinvestoinnit vaikuttavat paitsi Suomen talouteen, mutta myös maan maineeseen. Hän uskoo, että Googlen uutiset voivat poikia Suomelle jatkossakin uusia datakeskushankkeita.

– Kun kyse on näin mittavasta hankkeesta, rakennustyövoimaa tarvitaan eri puolelta Suomea, kaikkea työvoimaa tuskin Haminan seudulta saadaan. Lisäksi Googlen investoinnit vahvistavat Suomen datakeskusklusteria ja alan osaamista. Tämä houkuttelee uusien datakeskusten perustamista Suomeen.

Suurimmat työllistämisvaikutukset jäävät Kuoppamäen mukaan nimenomaan datakeskusten rakentamisvaiheeseen.

– Kun datakeskus on valmis, vaikutukset työllisyyteen ovat pienemmät kuin esimerkiksi sellutehtaissa. Datakeskukset eivät vaadi yhtä paljon suomalaista työtä tai raaka-ainetta, mutta valmistumisen jälkeenkin keskukset työllistävät ihmisiä ja vahvistavat alan osaamista.

Kuoppamäen mukaan Suomella on useita valttikortteja, jotka tukevat uusien teknologiahankkeiden eli datakeskusten saamista maahan. Yksi valtti on viileä ilmasto.

– Meillä on riittävän viileää täällä, joten pohjoinen sijainti on valtti. Maahan uskalletaan rakentaa, koska toimintaympäristö on vapaa ja ennakoitava. Lisäksi meillä kiinnitetään huomiota sähkön ja energian saatavuuteen. Onhan tämä Suomen kannalta hyvä juttu ja Suomi nousee teknologiapiireissä esille.

Tuulivoimapuistojen vaikutukset ovat laajoja

Google kertoi perjantaina investoivansa datakeskusten lisäksi kahteen tuulivoimalaprojektiin, jotka tulevat tuottamaan 250 megawattia puhdasta sähköä.

Yksi Googlen kanssa sopimuksen solmineista on Ilmatar Energy, jonka Piiparimäen tuulivoimapuiston tuotannosta teknologiayhtiö ostaa noin 60 prosenttia.

Yhtiön tiedotteen mukaan Piiparinmäen tuulivoimapuisto rakennetaan vuosina 2019–2021 ilman valtion tukea, ja se alkaa tuottaa sähköä jo vuonna 2020. Kokonaisuudessaan tuulivoimapuisto tuottaa energiaa Suomen sähköverkkoon 211 megawatin nimellisteholla.

Kuoppamäen mukaan tuulivoimahankkeet vahvistavat sitä, että Googlen investoinnit ulottuvat eri puolelle Suomea.

Korjattu kello 12.59: Kyse on 600 miljoonan euron investoinnista. Ei 6 miljoonan kuten aluksi jutussa luki.