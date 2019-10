Mahdollista kyllä, paitsi silloin kun ei tuule. Laskelmista on kätevästi jätetty pois tarvittavan varavoimakapasiteetin vaatimat investoinnit. Toinen ongelma on se että kulutus vuoden sisällä on hyvin epätasaista, talvipäivän sähkönkulutus on helposti yli tuplat verrattuna kesäpäivän kulutukseen. Tuulivoimala tuottaa aina kun tuulee, käytännössä kesällä on ylitarjontaa ja talvella puutetta. Tanskassa on nähty sekin ihme että tukkusähkön hinta on joinakin kesäpäivinä painunut negatiiviseksi kun tuulisähköstä on reilua ylitarjontaa, eli tuottaja on joutunut maksamaan siitä että joku huolii hänen tuottamansa sähkön.

Suomeen voisi rakentaa muutaman ison tekoaltaan tasaamaan näitä vaihteluita, lääniähän meillä riittää...