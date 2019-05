Suomalaisten käyttötileillä uinuu nyt miljardeittain suomalaisten euroja – eikä se välttämättä ole huono asia, sanoo sijoitusasiantuntija

Sijoitusasiantuntija Timo Heikkilän mukaan suurikaan käteispaino ei ole nykytilanteessa tyhmyyttä. Jos lähes nollakorko ei tyydytä, on siedettävä kohtalaisia riskejä.

Suomalaisilla on käyttötileillään rahaa noin 80 miljardia euroa. Käyttötileille maksettiin helmikuussa lähes olematonta, keskimäärin 0,08 prosentin korkoa.

Suomen Pankin mukaan tileillä uinuu tuottamatonta rahaa nyt ennätysmäärä. Sijoitusriskejä kaihtavalle rahan turvasatamana toimineiden määräaikaistalletustenkin houkutus on kadonnut: helmikuussa näiden tilien keskimääräinen korko oli puolisen prosenttia.

Sijoitustyökaluja noin 60 000 asiakkaalle tarjoavan oululaisen Sijoittaja.fi-yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Heikkilä sanoo, ettei suuri käteispaino ole nykyisessä markkinatilanteessa tyhmyyttä.

– Jokaista suomalaista kohti pankkitileillä on nyt rahaa runsaat 16 000 euroa. Se ei ole ihme, kun korkorahastoissa tuotto-odotus on lähellä nollaa ja yhdistelmärahastoissakin alhainen. On siis lähes sama pitää rahat pankkitilillä, jossa ne ovat milloin tahansa käytettävissä.

Sijoittajakin odottelee

Epävarmista talouden näkymistä huolimatta kiinnostus sijoittamista kohtaa lisääntyy. Heikkilä muistuttaa, että opastusta ja neuvoja löytyy – myös kansankielellä.

– Rahoitusalan ammattilaisilla on varmasti peiliin katsomisen paikka. Tuntuu vähän siltä, että jotkut asiantuntijat haluavatkin, että heidän sanomansa kuulostaa vaikealta ja että he näin korostavat omaa ammattitaitoaan.

Heikkilä sijoittaisi joutilaan kymppitonnin tasaisesti indeksirahastoihin.

– Jos luonne on sellainen, että menettää yöunensa ja seuraa jatkuvasti sijoituksensa kehittymistä, ei kannata ottaa isoja riskejä. Kun hätäilee, tekee vääriä ratkaisuja ja häviää.

Sijoitusten historiallinen kehitys ei kerro mitään varmaa tulevasta. Heikkilä kuitenkin muistuttaa, että osakesijoitukset ovat viimeisen reilun 200 vuoden aikana tuottaneet keskimäärin seitsemän prosenttia vuodessa.

Osakesäästäjien Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomo Katajamäki sanoo, että moni kokenutkin sijoittaja odottelee nyt.

– Uusien sijoitusten suhteen ollaan varovaisia. Maailmantaloudessa on isoja epävarmuustekijöitä. Miten käy esimerkiksi Trumpin Kiinaa vastaa julistamassa kauppasodassa?

Katajamäki myöntää, että väite osakesijoittamisen vaikeudesta on osittain totta.

– Kyllä se perehtymistä vaatii, mutta helposti ymmärrettäviä neuvoja ja koulutusta on tarjolla. Tärkeintä on tehdä itselle selväksi, että osakesäästäminen on pitkäjänteistä, vuosia kestävää työtä. Pikavoittoja ei ole tarjolla.

Mallia Ruotsista

Jos Katajamäki olisi sijoittamassa kymppitonnia ensimmäistä kertaa, hän hakeutuisi ennen ensimmäistäkään ostoa sijoittamiskurssille.

– Ruotsissa, jossa sijoittaminen on kansanliike ja sijoitusvarallisuus yli kaksinkertainen Suomeen nähden, ihmiset ovat nimenomaan hakeneet oppia sijoittamiseen. Emme me Osakesäästäjätkään mikään herrakerho ole. Eniten uusia jäseniä tulee nuorista ja naisista.

Katajamäki tähdentää, ettei sijoittamiseen liittyviä tyhmiä kysymyksiä ole. Parempi on kysyä kuin olla tietävinään.

Sijoittajat odottavat kovasti ensi vuonna tulevaa osakesäästötiliä. Katajamäen mukaan se on kuin henkilökohtainen säästölipas.

– Se sisällä voit käydä kauppaa, ja voitot sekä tappiot jäävät tilin sisään. Verot maksat vasta, kun nostat tililtä rahaa.

Vanha nyrkkisääntö, jonka mukaan käyttötilillä on hyvä pitää kahden kuukauden palkan suuruinen summa yllättäviä tilanteita varten, on Katajamäen mukaan kelpo neuvo.

– Osakesäästäjänä pitäisin käteistä saatavilla vähän enemmänkin. Silloin ei eteen tule niin helposti tilanteita, että on pakko myydä osakkeita pois väärään aikaan.