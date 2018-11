SK: Kuvakaappaukset elektroniikkaketjujen sivuilta paljastivat: Osa Black Friday -tarjouksista oli silmänlumetta, tarjouspyykkikone maksoi enemmän kuin aiemmin

Uutta televisiota, tietokonetta tai pyykkikonetta himoinnut kuluttaja eli viime perjantaina jälleen unelmaansa: Black Friday lohkaisi tuotteiden hinnasta tuntuvan siivun pois.

Tai ainakin olisi pitänyt lohkaista. Näin ei kuitenkaan Suomen Kuvalehden mukaan aina tapahtunut.

SK:n tekemä syynäys paljastaa, että mustana perjantaina esimerkiksi joidenkin Gigantin ja Powerin tuotteiden normaalihinnat olivat nousseet. Myös ainakin yhden Veikon Koneen television hinta oli noussut.

Esimerkiksi Gigantti myi LG:n pesukonetta kympin normaalia kalliimmalla "tarjoushinnalla".

Hintaerot paljastuivat Suomen Kuvalehden ottamista ruutukaappauksista.

Useammassa Gigantin myymässä pyykkikoneessa oli epäselvyyksiä, mutta räikein hintavaihtelu koski Asusin pelikannettavaa. Gigantti asetti kannettavan hinnaksi perjantaina 23. marraskuuta 2 999 euroa. Liikkeen verkkosivujen mukaan koneen normaalihinta oli 3 219 euroa, vaikka noin kuukautta aiemmin sitä myytiin peräti yli 400 euroa halvemmalla: 2 799 eurolla.

Hintaepäselvyydet eivät jääneet Powerissakaan pelkkiin pesukoneisiin. Verkkosivuilta löytyi useampi televisio, joiden hinta oli noussut sadalla eurolla viikon takaisesta.

Veikon Koneesta löytyneen television normaalihinnaksi kerrottiin aiemmin 1 099 euroa, mutta Black Fridayna normaalihinta oli noussut sadalla eurolla.

Suomen Kuvalehden haastatteleman Gigantin kaupallisen johtajan Jarno Sainion mukaan kampanjatuotteet saavat normaalihintansa niin paljon etukäteen, että kova kilpailu saattaa muuttaa hintoja. Sainio tukeutuu asiakkaan oikeuteen palauttaa ostettu tuote.

– Meidän mielestä on reilua, että meillä on 50 päivän palautusoikeus. Haaste on aina tämä kampanjoiden rakentamisen aika, Sainio sanoo lehdelle.

Power on Gigantin kanssa samoilla linjoilla: kampanjat suunnitellaan jopa viikkoja etukäteen, joten normaalihinnoissa voi ilmetä eroja.

Veikon Koneen tuotepäällikkö Juha Matilainen korostaa, että Suomen Kuvalehden löytämän television normaalihintaa ei ole korotettu tarkoituksella.

– Tämä ala on äärettömän nopeatempoinen. En usko, että kukaan niitä hintoja tarkoituksella nostaa. Hinnat vain saattavat vaihtua päivätasolla useamman kerran, Matilainen kertoo.

Gigantin Sainion mukaan hintoihin tyytymätön asiakas voi turvautua palautusoikeuteen.

– Jos ensi viikolla on jotain halvemmalla, niin tuotteen voi aina palauttaa, saada rahat takaisin ja ostaa sitten halvemmalla, Sainio sanoo Suomen Kuvalehdelle.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimiehen Saija Kivimäen ilmoitukset elektroniikkaliikkeiden toimista Black Fridayn aikana ovat lisääntyneet. Hän korostaa, että yleensä kuluttajat eivät kuitenkaan epäile yrityksen keinotelleen hintoja ylöspäin.

Kivimäki muistuttaa, että elinkeinoharjoittajat saavat tehdä muutoksia tuotteidensa hintoihin. Hintojen keinotekoinen korottaminen tarjouskampanjoiden kynnyksellä on kiellettyä.

Keinotekoisen korottamisen todistaminen on kuitenkin vaikeaa.