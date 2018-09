Sijoittajat vaativat Volkswagenilta miljardikorvauksia dieseljupakan tuomista tappioista

Volkswagen-konsernin suuren dieseljupakan oikeudellinen jälkipyykki jatkuu. Saksan Braunschweigin tuomioistuimessa on alettu käsitellä yhtiön osakkaiden vaatimia noin yhdeksän miljardin euron korvauksia. Sijoittajat katsovat, että Volkswagenin olisi pitänyt tiedottaa aikaisemmin dieselautojen päästömittausten peukaloinnista.

Sijoitusrahasto Dekan asianajajien mukaan yhtiön hallitus tiesi peukaloinnista jo 2008. VW on pitänyt kiinni siitä, että mittaustulosten peukaloinnista tiesi vain kourallinen insinöörejä, jotka toimivat ilman yhtiön johdon lupaa.

Kun manipulointi syksyllä 2015 paljastui, Volkswagenin pörssikurssi laski parin päivän aikana 40 prosenttia. Dieseljupakka on tähän mennessä maksanut Volkswagenille yli 27 miljardia euroa sakkoina, korvauksina ja takaisinostoina. Suurin osa on maksettu Yhdysvalloissa.

Saksassa ja EU:ssa skandaali on saanut laajoja seuraamuksia. EU on tiukentanut autojen päästörajoja ja autonvalmistajat ovat kilvan kehittäneet erilaisia hybridimalleja. Monet saksalaiset kaupungit ovat rajoittaneet dieselautojen pääsyä keskustoihinsa. Dieseleiden markkinaosuus Saksassa on laskenut kolmessa vuodessa yli 46 prosentista reiluun kolmannekseen.