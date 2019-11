"Siihen loppui kasvilihan tarina" – Poutun käyttämä termi joutui pannaan, päätöksestä isot kulut ja toimitusjohtajalta kova purkaus

Ruokatalo Pouttu Oy:n toimitusjohtaja Mikko Karell ei sanojaan säästele. Tuohtumuksen on aiheuttanut ympäristöterveydenhuollon päätös, jonka mukaan Pouttu ei saa enää käyttää markkinoinnissaan ja pakkauksissaan "kasviliha"-termiä.

– Siihen loppui kasvilihan tarina, Karell kirjoittaa yhtiön Facebook-sivulla.

Kyse on poutun kasvipohjaisista tuotteista, joita yhtiö on markkinoinut "kasvilihana".

– Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon määräyksen mukaan meidän pitää tällä päivämäärällä lopettaa kasviliha- ja burgerpihvi -sanojen käyttö markkinoinnissa, sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuillamme. Lisäksi joudumme vaihtamaan Muu Burgerpihvin ja Muu Kasvilihapullien nimet ja uusimaan kaikki pakkaukset tammikuun alkuun mennessä. Käytämme pannaan joutuneita sanoja burgerpihvi, kasviliha ja kasvilihapulla nyt siis tässä kirjoituksessa toistaiseksi viimeistä kertaa.

Karellin mukaan päätös on pöyristyttävä, epäoikeudenmukainen, epälooginen ja maalaisjärven vastainen.

– Täytyy myöntää, että meillä polki hetken aikaa tyhjää kun olimme saaneet päätöksen tavattua läpi. Tilanne on yhdellä sanalla sanoen epäoikeudenmukainen. Suomessa kun on myynnissä monta vastaavaa tuotetta, joissa saa käyttää ihan vastaavia ilmauksia.

– Yksi asia, johon Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto määräyksessään kiinnitti huomiota oli käyttämämme sana kasviliha. Tuotteen nimihän on siis Muu. Sen allekirjoituksena on ollut Kuin lihaa ja määritelmänä ensiluokkaista kasvilihaa. Miksi sitten käytämme sanaa kasviliha? Siksi, että Muu on jotain muuta kuin lihaa, mutta maistuu silti lihalta. Myös sen olomuoto on samanlainen kuin lihatuotteiden. Meistä sana kasviliha kuvaa parhaiten tuotteen ominaisuuksia ja makua. Onhan sitä olemassa hedelmälihaakin, jolla ei ole mitään tekemistä lihan kanssa.

Puolen miljoonan euron kustannukset

Tapaus tulee Karellin mukaan kalliiksi yhtiölle.

– Henkisen kolauksen lisäksi viranomaispäätöksestä koituu meille taloudellista tappiota kun linjastoja täytyy säätää ja pakkauksia uudistaa. Vieläpä erittäin tiukalla ja liki mahdottomalla aikataululla. Laskimme, että määräysten toimeenpano tarkoittaa meille arviolta 500 000 euron vahinkoja. Kannuslaiselle elintarvikeyritykselle se on todella paljon. Eikä ihan kaikkia kustannuksia voi edes laskea tarkasti.

Ilta-Sanomien haastattelema terveysvalvonnan johtaja korostaa, että lainsäädännössä on tarkasti määritelty "liha"-sanan käyttö.

– Selvityksessä se tämän tuotteen osalta katsottiin harhaanjohtavaksi, Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon terveysvalvonnan johtaja Andréas Smeds sanoo lehdelle.

Smedsin mukaan päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen käsittelijä on Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunta.