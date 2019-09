Psykiatrien, kirurgien ja puhelinmyyjien palkat nousivat reippaasti – hallintolääkäreiden ja oppaiden palkoissa kovin lasku, katso suurimmat palkkamuutokset

Psykiatrien, kirurgien ja puhelinmyyjien palkat ovat nousseet eniten vuosien 2017 ja 2018 välillä, kertoo Duunitorin julkaisema tuore palkkaselvitys. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon.

Psykiatreilla ja kirurgeilla keskipalkka on noussut vuodessa reilulla viidenneksellä. Tämä tarkoittaa 1229 euroa kuukaudessa. Puhelinmyyjien keskipalkka nousi puolestaan yli 500 euroa, mikä tarkoittaa lähes 20 prosentin nousua.

Voimakkainta palkkojen lasku oli erä- ja matkaoppaiden, hallintolääkäreiden sekä projektitutkijoiden kohdalla. Prosentuaalisesti palkanlasku oli voimakkainta erä- ja matkaoppailla. Heidän keskipalkka laski lähes neljänneksellä. Oppaiden keskipalkaksi jäi reilut 2400 euroa kuukaudessa.

Euroissa laskettuna palkka putosi eniten hallintolääkärillä, kun 7493 euron kuukausipalkka putosi 6604 euroon. Se tarkoittaa noin 12 prosentin pudotusta.



Näillä aloilla keskipalkka nousi prosentuaalisesti eniten:

1. Psykiatri. Psykiatrin keskipalkka nousi 21,84 %, mikä tarkoittaa 1229 euron nousua.

2. Kirurgi. Kirurgin keskipalkka nousi 21,84 %, mikä tarkoittaa 1229 euron nousua.

3. Puhelinmyyjä. Puhelinmyyjän keskipalkka nousi 19,08 %, mikä tarkoittaa 519 euron nousua.

4. Lennonjohtaja. Lennonjohtajan keskipalkka nousi 18,12 %, mikä tarkoittaa 1090 euron nousua.

5. Hanketyöntekijä. Hanketyöntekijän keskipalkka nousi 16,8 %, mikä tarkoittaa 430 euron nousua.

6. Putkiasentaja. Putkiasentajan keskipalkka nousi 16,8 %, mikä tarkoittaa 412 euron nousua.

7. Vastaanottoapulainen. Vastaanottoapulaisen keskipalkka nousi 15,2 %, mikä tarkoittaa 330 euron nousua.

8. Yhdistelmäajoneuvon-, rekan tai kuorma-autonkuljettaja. Kuljettajien keskipalkka nousi 14,19 %, mikä

tarkoittaa 388 euron nousua.

9. Jäteautonkuljettaja. Jäteautonkuljettajan keskipalkka nousi 14,19 %, mikä tarkoittaa 388 euron nousua.

10. Hammasteknikko. keskipalkka nousi 13,75 %, mikä tarkoittaa 404 euron nousua.



Näillä aloilla keskipalkka nousi euromäärässä eniten:

1. Psykiatri. Psykiatrin keskipalkka nousi 1229 eurolla. Korotuksen jälkeen psykiatrin keskipalkka on 6857 euroa.

2. Kirurgi. Kirurgin keskipalkka nousi 1229 eurolla. Korotuksen jälkeen kirurgin keskipalkka on 6857 euroa.

3. Lennonjohtaja. Lennonjohtajan keskipalkka nousi 1090 eurolla. Korotuksen jälkeen lennonjohtajan keskipalkka on 7104 euroa.

4. Ylilääkäri. Ylilääkärin keskipalkka nousi 629 eurolla. Korotuksen jälkeen ylilääkärin keskipalkka on 7722 euroa.

5. Laamanni. Laamannin keskipalkka nousi 626 eurolla. Korotuksen jälkeen laamannin keskipalkka on 9458 euroa.

6. Puhelinmyyjä. Puhelinmyyjän keskipalkka nousi 519 eurolla. Korotuksen jälkeen puhelinmyyjän keskipalkka on 3239 euroa.

7. Apteekkari. Apteekkarin keskipalkka nousi 508 eurolla. Korotuksen jälkeen apteekkarin keskipalkka on 5976 euroa.

8. Geneetikko. Geneetikon keskipalkka nousi 500 eurolla. Korotuksen jälkeen geneetikon keskipalkka on 5069 euroa.

9. Hammaslääkäri. Hammaslääkärin keskipalkka nousi 496 eurolla. Korotuksen jälkeen hammaslääkärin keskipalkka on 6540 euroa.

10. Ympäristöjohtaja. Ympäristöjohtajan keskipalkka nousi 439 eurolla. Korotuksen jälkeen ympäristöjohtajan keskipalkka on 6021 euroa.



Näillä aloilla keskipalkka laski prosentuaalisesti eniten:

1. Erä- ja matkaopas. Erä- ja matkaoppaiden keskipalkat laskivat 23,74 %, mikä tarkoittaa 756 euron laskua.

2. Projektitutkija. Projektitutkijan keskipalkka laski 12,17 %, mikä tarkoittaa 360 euron laskua.

3. Hallintolääkäri. Hallintolääkärin keskipalkka laski 11,86 %, mikä tarkoittaa 889 euron laskua.

4. Puistopuutarhuri. Puistopuutarhurin keskipalkka laski 10,1 %, mikä tarkoittaa 304 euron laskua.

5. Palvelualuejohtaja. Palvelualuejohtajan keskipalkka laski 7,54 %, mikä tarkoittaa 663 euron laskua.

6. Sisustusarkkitehti. Sisustusarkkitehdin keskipalkka laski 6,87 %, mikä tarkoittaa 287 euron laskua.

7. Suunnittelujohtaja. Suunnittelujohtajan keskipalkka laski 6,87 %, mikä tarkoittaa 441 euron laskua.

8. Puuseppä. Puusepän keskipalkka laski 6,86 %, mikä tarkoittaa 183 euron laskua.

9. Päivätoiminnan ohjaaja. Päivätoiminnan ohjaajan keskipalkka laski 6,51 %, mikä tarkoittaa 161 euron laskua.

10. Arkkitehti. Arkkitehdin keskipalkka laski 6,35 %, mikä tarkoittaa 266 euron laskua.



Näillä aloilla keskipalkka laski absoluuttisesti eniten:

1. Hallintolääkäri. Hallintolääkärin keskipalkka laski 889 eurolla. Tämän seurauksena hallintolääkärin keskipalkka on 6604 euroa.

2. Erä- ja matkaopas. Erä- ja matkaoppaiden keskipalkka laski 756 eurolla. Tämän seurauksena oppaiden keskipalkka on 2429 euroa.

3. Palvelualuejohtaja. Palvelualuejohtajan keskipalkka laski 463 eurolla. Tämän seurauksena palvelualuejohtajan keskipalkka on 5675 euroa.

4. Suunnittelujohtaja. Suunnittelujohtajan keskipalkka laski 441 eurolla. Tämän seurauksena suunnittelujohtajan keskipalkka on 5976 euroa.

5. Projektitutkija. Projektitutkijan keskipalkka laski 360 eurolla. Tämän seurauksena projektitutkijan keskipalkka on 2599 euroa.

6. Konsultti. Konsultin keskipalkka laski 308 eurolla. Tämän seurauksena konsultin keskipalkka on 5089 euroa.

7. Puistopuutarhuri. Puistopuutarhurin keskipalkka laski 304 eurolla. Tämän seurauksena puistopuutarhurin keskipalkka on 2706 euroa.

8. Sisustusarkkitehti. Sisustusarkkitehdin keskipalkka laski 287 eurolla. Tämän seurauksena sisustusarkkitehdin keskipalkka on 3891 euroa.

9. Arkkitehti. Arkkitehdin keskipalkka laski 266 eurolla. Tämän seurauksena arkkitehdin keskipalkka on 3923 euroa.

10. Yhteyspäällikkö. Yhteyspäällikön keskipalkka laski 256 eurolla. Tämän seurauksena yhteyspäällikön keskipalkka on 4309 euroa.