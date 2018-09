Posti ostaa 3  500 työntekijän logistiikkayrityksen Suomen Transval Groupin

Posti on julkistanut ostavansa sisälogistiikka-alan yrityksen Suomen Transval Groupin, joka työllistää yhteensä noin 3 500 ihmistä Suomessa, Virossa ja Latviassa. Yhtiön työntekijöistä 3 200 on Suomessa. Transvalin liikevaihto vuonna 2017 oli 148 miljoonaa euroa.

– Tämä on osa meidän kasvustrategiaamme. Posti on sanonut, että haluamme kasvaa paketin ja logistiikan alueella. Tämä on erinomainen lisä kokonaisuuteen, kertoo Postin logistiikkaratkaisujen johtaja Sari Helander.

Posti ostaa Transvalin koko osakekannan. Kaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.

Postin tavoitteena on toteuttaa kauppa mahdollisimman pian. Transval jatkaa itsenäisenä yhtiönä, eikä yhtiökaupalla kerrota olevan vaikutuksia työpaikkoihin. Kaupan hintaa ei ole kerrottu julkisuuteen.