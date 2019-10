Pasilaan nousee Pohjoismaiden suurin kauppakeskus, josta löytyy myös ikuinen kesä – kyseessä on itsenäisen Suomen suurin rakennushanke ydinvoimaloiden jälkeen

Helsingin Pasilaan avataan Pohjoismaiden suurin kauppakeskus, Mall of Tripla. Se on kymmenen Eduskuntatalon kokoinen rakennus, jossa pysähtyvät kaikkialta Suomesta tulevat junat. Triplassa voi surffata, käydä musiikkimuseossa, syödä 60 eri ravintolassa ja käydä ensi kertaa Suomeen avattavissa liikkeissä.

On viikko aikaa Mall of Triplan avajaisiin. Useita vuosia kestänyt massiivinen työmaa Helsingin Keski-Pasilassa on kuin muurahaispesä. Rakentajat tekevät viimeistelytöitä, tavaraa kannetaan sisälle liikkeisiin, joiden hyllyjä ja vaatetankoja täytetään kiihkeää vauhtia.

Kauppakeskusjohtaja Kati Kivimäki vie kävelykierrokselle Triplan hyörinään leveille ja avarille käytäville. Kivimäki kuvaa kolmesta korttelista muodostuvaa, 1,2 miljardin euron hintaista Triplaa Helsingin uudeksi kaupunkikeskukseksi. Rakennushankkeena se on Suomen itsenäisyyden historian suurin ydinvoimaloita lukuun ottamatta.

Uusi kaupunkikeskus tarkoittaa sitä, että Triplassa on kauppojen lisäksi uusia asuntoja, toimistoja, monipuoliset vapaa-ajan toiminnat, terveyspalveluja, kirkon toimintaa, hotelli, Pasilan uusi rautatieasema ja joukkoliikennekeskus.

Kaupan murroksesta ja verkkokaupasta kärsivät erityisesti tavaratalot. Kivimäen mukaan kauppakeskus menestyy, kun sen yhteydessä on paljon muita palveluja ja tapahtumia sekä hyvät liikenneyhteydet. Nämä kaikki kriteerit Tripla täyttää.

Lähellä ovat myös monia tapahtumia tarjoavat Hartwall areena, Helsingin messukeskus ja Linnanmäki.

Kivimäki lisää Triplan valtiksi asiakasnäkemyksen. Suunnittelu aloitettiin yli viisi vuotta sitten ja sen ydin on ollut asiakkaiden näkemyksen ottaminen huomioon pienissäkin asioissa.

Yrityksille Tripla on hyvin koukuttava. Tiloista 96 prosenttia on vuokrattu ja viimeisistäkin neliöistä käydään pitkällä olevia neuvotteluja.

Kaikki ruokakaupan isot ketjut

Kierros Triplaan alkaa ensimmäisestä maanpäällisestä kerroksesta. Se on pyhitetty ruualle. Rinnakkain ovat kaikki päivittäistavarakaupan isot ketjut, S-ryhmän Prisma, K-Supermarket ja Lidl. Ruuan pien- ja luomutuottajien tiskit ovat Market Zoo ruokatorilla.

Toinen ja kolmas kerros ovat täynnä muodin liikkeitä. Niihin puretaan parhaillaan naisten, miesten ja lasten syksyn ja talven vaatteita. Liikkeet on ryhmitelty niin, että toisessa kerroksessa on skandinaavinen käyttömuoti ja kolmannessa kerroksessa kansainväliset merkkiliikkeet.

Näistä kerroksista löytyy myös noin 30 ravintolan kokonaisuus sekä kodin ja vapaa-ajan palveluita.

Kati Kivimäen johtamassa kauppakeskus levittäytyy kolmen korttelin alueelle. KUVA: Joel Maisalmi

Tripla vetää puoleensa myös Suomessa aiemmin tuntemattomia kauppaketjuja. Kolmannessa kerroksessa on jotakin aivan uutta. Puolalainen, Gdanskissa pääkonttoriaan pitävä muotikaupan pörssiyritys LPP rantautuu nyt ensi kertaa Suomeen. Yritys toimii noin 20 maassa Keski- ja Itä-Euroopassa ja sillä on noin 1 700 liikettä. Triplassa on kaikki viisi LPP:n muotiketjua eli Reserved, Mohito, House, Cropp ja Sinsay.

Neljännen kerroksen tiloissa on Pasilan uusi rautatieasema sekä kauppoja, ravintoloita ja kahviloita.

Musiikkimuseossa voi soittaa, laulaa ja tanssia

Aivan uutta tulee myös Helsingin museotarjontaan. Triplaan avautuu suomalainen musiikkimuseo, Finnish Music Hall of Fame. Virtuaalisuutta ja elämyksellisyyttä korostava museo kokoaa kotimaisen musiikin historian yhteen 1800-luvun lopusta nykypäivään. Musiikkimuseossa voi itse soittaa, laulaa ja tanssia sekä käydä festareilla ja konserteissa. Famesta voi jopa kehittyä Tukholman Abba-museon kaltainen vetonaula Helsinkiin.

Kulttuuri ja ruokailu ovat keskeinen osa Triplan palveluja. Viidennessä kerroksessa elokuvasaleja pyörittää virolainen elokuvateatteriketju Cinamon, joka on tullut Finnkinon kilpailijaksi Suomeen. Isoja tapahtumia varten on oma kulttuuriaukio. Ravintoloita on yli 60 laidasta laitaan eli fine diningista pikaruokaan.

Mall of Tripla avautuu yleisölle ensi viikon torstaina. KUVA: Joel Maisalmi

Pasilaan on rakennettu ympärivuorokautinen kesä. Surf-housessa on 27 asteen lämpötila, palmupuita ja rantaravintola. Koneet tekevät syvällä maan alla surffareille aallot. Ikuinen kesä on Triplan alle valmiiksi louhitussa metrotunnelissa. Tunnelin rakentamisella on varauduttu siihen, että metro joskus liikennöisi Pasilaan.

Mall of Tripla avautuu yleisölle torstaina, 17. lokakuuta. Samana päivänä voi matkustaa myös Pasilan uudelle asemalle. Original Sokos hotelli Tripla avautuu tammikuussa, toimistot ja asunnot vuosina 2019–2020.

Yli tuhat junaa päivässä

Suomen toiseksi vilkkaimmalla rautatieasemalla Pasilassa pysähtyvät kaikkialta Suomesta tulevat junat ja koko pääkaupunkiseudun lähiliikenne eli yli tuhat junaa päivässä. Jatkoyhteyksiä on paljon, kun uudessa joukkoliikenneterminaalissa liikennöi päivittäin 850 bussia ja 400 raitiovaunua.

Pasilassa junat myös ruuhkautuvat. Pasilaan tulee pohjoisesta neljä raidetta, joista kaksi on HSL:n lähiliikenteen käytössä ja kahdella muulla kulkee nopea lähiliikenne, pääradan liikenne ja Lahden oikoradalta tuleva Itä-Suomen ja Venäjän liikenne. Tilannetta yritetään helpottaa läntisellä, 1,5 kilometrin mittaisella lisäraiteella ja asemalaiturilla.

Väylävirasto avaa uuden lisäraiteen lokakuun lopussa, mutta ruuhkat helpottuvat vuoden kuluttua. Vuosi kuluu muiden raiteiden siirtoon ja vaihdetöihin. Lisäraide auttaa siihen, että Pasilassa on nykyinen raidemäärä käytössä töiden ajan.

– Vuoden kuluttua Pasilassa on molempiin suuntiin kaksi laituriraidetta pääradan liikenteelle, VR:n suunnittelujohtaja Juho Hannukainen kertoo.

Pullonkaula tosin siirtyy Tikkurilaan. Sinne tarvittaisiin samanlainen lisäraide kuin Pasilaan. Rantaradan suunnasta ruuhkia helpottaisi Espoon kaupunkiradan rakentaminen.

Suurin muutos junien asiakkaille on se, että Pasilan väliaikaisesta asemasta päästään eroon ja uusi asema avautuu suoraan Tripla- keskukseen. Lippuja asemalla voi ostaa kolmesta VR:n automaattista ja aseman R-kioskista.