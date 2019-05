Oululainen Balmuir vaihtaa omistajaa – Vastuullisuusongelmissa ryvettynyt luksustuotemerkki siirtyy Luhdalle

Tuo on niin hieno ja poikkeuksellinen kasvutarina, että vetää vertoja perinteiselle amerikkalaiselle unelmalle, jossa nollasta rakennetaan iso menestys. Onnea Jaaroille ja Luhdalle. Kaikki isot toimijat kamppailevat alihankinnan valvonnan kanssa, kun ketjut ovat joskus pitkiä ja kulttuurierot isoja, alihankkijoilla ei kauniista lupauksista huolimatta ole aina tarpeeksi tahtoa sitoutua länsimaisiin arvoihin. Puutteista kiinnijääminenhän on valvontatyön tavoitekin, jos puutteita on. Miten lie niillä firmoilla, jotka eivät valvontajärjestöjen kanssa tee yhteistyötä?